Zoran Milanović protiv deklaracije NATO-a: Kao da je pisao NVO iz Sarajeva

Povodom obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 63. A samostalne gardijske bojne Zbora narodne garde Požega predsjednik Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga položio je vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu 123. brigade. Prije toga obišao je poplavljeno područje u Vidovcima. Nakon toga obratio se javnosti.

“Vi ste stvoritelji ove države”, poručio je Zoran Milanović.

Zoran Milanović: Netko ima problem sa spominjanjem NATO-a

“U komunizmu se obitelj Gordana Grlića Radmana obogatila. Dobio je hrvatsko ime Gordan. Neće biti problem s Grlićem, još dogovaramo završnu deklaraciju samita. Neke zemlje ne žele spominjanje Dejtonskog sporazuma. Morat ću o tome na samitu razgovarati. Inače nećemo dati suglasnost na završnu deklaraciju jer nas se tretira kao sitan kusur. Netko ima problem da se u završnoj deklaraciji NATO-a spominje Dejtonski sporazum i tri konstitutivna naroda. Kao da je deklaraciju pisala nevladina udruga iz Sarajeva. Ne mislim se vratiti u Zagreb s tim. To pokazuje kakve planove za Bosni i Hercegovinu imaju neki međunarodni krugovi. To preko Hrvatske neće proći. Nisam se mislio time baviti”, rekao je.

O aktualnoj situaciji u SDP-u rekao je: “Osjećam odgovornost što Hrvatska nije postala samostalna nakon Napoleonskih ratova. Kako za ovo mogu osjećati odgovornost kad sam s čela stranke otišao prije više godina? S događajima u SDP-u nemam doticaja, ne mogu komentirati.”

Zoran Milanović se dotakao i nastupa Hrvatske na EURO.

“Hrvatska ima odanu klasu koja se ne može kupiti na burzi kao paket dionica. Ne može se naučiti u školi. Kad je nogomet u pitanju, Hrvatske je to negdje baštinila i nadam se da će sitna iskra jednog genija doći do izražaja. Ne treba biti razočaran ako ne prođu. Ali navikli su nas da pobjede i najbolje. Neki su mi zamjerili što sam za čovjeka, koji je sad u bijegu, rekao da je izvrstan menadžer, ali nogometni. To nije akademski posao. Nego je grub posao, na rubu zakona”, zaključio je Zoran Milanović.

