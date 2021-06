Poruka osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon presude u Hagu

“Hvala Bogu, dobro je. Miran je, staložen kao i uvijek u teškim trenucima. Često je za sebe govorio, kao i mnogi drugi, da je najbolji kad je najgore. Prkosno je rapoložen. Rekao je da poručim svima da bi se zabrinuo da su ga oslobodili. NATO pakt ga je sudio i osudio zbog toga što je branio svoj narod i spriječio planove NATO pakta da Srbe protjera sa svojih vjekovnih ognjišta. Poručio je da se narod ne brine zbog ove presude, da se čuva Republika Srpska, da je nju stvorio narod, da su naši najbolji sinovi izginuli za našu državu i da naš narod treba da nastavi da se bori i da je čuva, a njegova sudbina je manje bitna”, kazao je Darko Mladić za RTRS nakon posjete.

Kazao je da je sa ocem koji je osuđen za najteže zločine u Bosni i Hercegovini pričao sat vremena.

“Dobro mi je zvučao, hvala Bogu. Vidjet ćemo u narednim danima kako će se stres odraziti na njega”, naveo je Mladić.

Mladić zahvalan sutkinji Nymabe

Sutkinja Prisca Matimba Nyambe je imala suprotno mišljenje od ostalih članova Žalbenog vijeća Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) koje je jučer potvrdilo kaznu doživotnog zatvora Ratku Mladiću za ratne zločine i genocid u Srebrenici.

“On je zahvalan na tome. To smo se složili zajedno da je ona pokazala izuzetnu hrabrost da se suprostavi ovom Mehanizmu koji je koji je adekvatno nazvan i koji sve ove godine sudi po unaprijed napisanim aršinima, dijeli žrtve na podobne i nepodobne, komandante na zločince i heroje. Bez obzira koliko oni željeli da se sada poštuju odluke ovog suda, narod je prozreo njihovu namjeru odavno i nikavka sila ne može da natjera da neistina postane istina”.

Kako je kazao, Mladić je “izuzetno zahvalan Nyambe što je pokazala ličnu i profeisionalnu hrabrost”.

Ratko Mladić: Bitno čuvati Republiku Srpsku

“Zna on šta njegov narod misli o njemu. Njegove su riječi bile usmjerene na to da on nije sada bitan, da je bitno da se čuva Republika Srpska i da moramo da nađemo način da budemo jedinstveni u odbrani RS, da je ona tekovina naše brobe i da nikakva presuda to ne može da promijeni”, kazao je sin Ratka Mladića.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove izrekao je drugostepenu presudu kojom je potvrđena doživotna kazna zatvora Ratku Mladiću, nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UN-a za taoce.

Uz suprotno mišljenje sudije Nyambe, potvrđena je prvostpena doživotna kazna zatvora, a Mladić će ostati u pritvoru do određivanje zemlje u kojoj će služiti kaznu.

