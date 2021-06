Šta se događa kad se dijete ostavi u vrućem autu? “Može umrijeti za 15-ak minuta”

ndex je razgovarao s liječnicima koji su analizirali ovakve slučajeve i naglasili da se dijete ne smije ni na minutu ostaviti samo u automobilu jer se temperatura ljeti u automobilu za tren popne na 50 stupnjeva Celzijevih, što je kobno po dijete.

Primarijus Novak: U autu je bar 50 stupnjeva i djetetova temperatura raste preko 40 stupnjeva

Primarijus Milivoj Novak, pedijatar koji je gotovo cijeli radni vijek proveo u Jedinici za intenzivno pedijatrijsko liječenje KBC-a Zagreb (sad pomoćnik ravnatelja Rebra) za Index je opisao što se događa s djetetom ako ga se ostavi na vrućini.

“Postoji mehanizam koji kontrolira vlastitu temperaturu. Ljudi se znoje da bi hlađenjem održali tjelesnu temperaturu, a kad je dijete zaključano u vrućem autu, ono u toj situaciji dehidrira, a tjelesna temperatura mu raste. U početku kreću blagi simptomi, kao što su umor, vrtoglavica, koža je vruća, suha i crvena, dijete se ne može više znojiti, povećava se frekvencija srca, dolazi do tahikardije, dijete počinje brzo disati, temperatura mu raste sve više i više. Gubi se svijest i dijete umre uslijed trajnog oštećenja prvo mozga, potom i ostalih unutarnjih organa. Ne radi se o sekundama, a ni o satima. U autu je na suncu bar 50 stupnjeva i djetetova temperatura raste preko 40 stupnjeva, brzo dolazi do smrtnog ishoda”, kazao je za Index primarijus Novak.

Navodi kako se u svojoj karijeri nije susreo s takvim slučajem.

Pedijatrica Kaleb: Dijete može umrijeti brzo

Dr. Ksenija Kaleb, pedijatrica iz Doma zdravlja Metković, za Index je također opisala što se sve događa s dječjim organizmom te da postoji nekoliko kategorija roditelja koji ostavljaju djecu zaključanu u automobilima.

Na početku je odmah rekla kako su upravo djeca najosjetljivija na toplinski udar.

“Djeca imaju najbrži metabolizam i kod njih se temperatura tijela u okolišu koji je tako ugrijan podiže tri do pet puta brže nego kod odraslih. Jednako je opasno ostaviti dijete i u vrućoj prostoriji, ali što se tiče automobila, tu se često događaju nesreće, svako malo čitamo za takvu nesreću i čujemo podatak da u Dalmaciji već za desetak minuta temperatura u automobilu prelazi 50 stupnjeva Celzijevih. U tom slučaju svi ti procesi razvoja hipertermije idu jako brzo”, kazala je za Index dr. Kaleb.

Navodi kako djeca zaključana u autu na toplini mogu umrijeti već za 15-ak minuta. Kod djece su znakovi toplinskog udara, ističe, suha, vruća i crvena koža, dijete postaje konfuzno, zbunjeno, a sve se događa, kaže, u roku od par minuta.

“Kreće glavobolja, vrlo brzo povraćanje, plitko disanje, nesvijest i zatajenje organa. To ide velikom brzinom. Sve to, ako se ne reagira brzo, dovodi do smrti djeteta. Tri su mogućnosti da dijete završi u zaključanom vrućem autu. Najčešća je da onaj koji vozi dijete to nije napravio namjerno, već da je zaboravio da mu je dijete iza. Druga opcija je da je dijete ostavio namjerno u autu jer je išao nešto obaviti na par minuta pa ostao i duže, a treća mogućnost je, a što kod nas često rade, da ostave otključan auto i dijete se samo zavuče i u roku par minuta mu može pozliti.

Zato je bitno da se automobili zaključavaju i da se ključ drži pod nadzorom. Najčešća kategorija su roditelji koji zaborave na dijete, a opreza nikad dosta. I oni roditelji koji namjerno ostave dijete u autu i ostave mu pritom otvoren prozor trebaju znati da je i to kobno, auto je od lima, temperatura u autu brzo raste i otvoren prozor djetetu neće pomoći. Dijete može umrijeti brzo. Više od 15-ak minuta u vrućem autu je kobno za dijete. Vrućina ga odmah omami i dijete nema snage ni lupati i dozivati pomoć, već samo sjedi i tone”, rekla je za Index dr. Kaleb.

“Može se raditi na preventivi”

Navodi kako je puno takvih smrti u svijetu. Zbog toga se, kaže, svaki roditelj treba podsjetiti da mu je dijete iza u autu.

“Koliko god to banalno zvučalo, ali može se raditi na preventivi. Na primjer, roditelj može uvijek iza, pored dječje sjedalice, držati ručnu torbu, aktovku, mobitel i onda ima obavezu to uzeti. Kod male djece je savjet da se uvijek ima neka plišana igračka koja će se držati u autosjedalici kad djeteta nema u autu, pa onda kad dijete dođe u auto i stavi ga se u sjedalicu, da se ta plišana igračka stavi na prednje sjedalo i ona je podsjetnik da je dijete u sjedalici. To su neki preventivni potezi”, objasnila je dr. Kaleb.

U slučaju da odrasla osoba otkrije da je dijete ostalo zaključano u autu, važno je do dolaska hitne, navodi, što prije reagirati i pomoći u preživljavanju djetetu.

“Ako je manje dijete, treba ga se omotati u mokri ručnik, ne mora biti ledena voda po ručniku, bitno da je voda, i onda ga se nekim komadom treba rashlađivati, poput mahanja novinama ili tako nečim kako bi se djetetu što prije spustila temperatura, dok još nije došla hitna pomoć”, objasnila nam je pedijatrica Kaleb.

Psihijatrica Jendričko: Moguća je i pogrešna procjena izdržljivosti malog dječjeg organizma

Index je razgovarao i sa specijalisticom psihijatrije, doc. prim. dr. sc. Tihanom Jendričko, koja je zaposlena u Klinici za psihijatriju Vrapče.

“Ne ulazeći u konkretan slučaj, kada govorimo o situacijama zanemarivanja tuđeg života ili dovođenja drugog života u opasnost, možemo govoriti o neadekvatnoj procjeni opasnosti ili podcjenjivanju posljedica određenog postupka. Nažalost, neke osobe u svojoj brzopletosti i neinformiranosti misle kako se baš njima i njihovima ne može ništa loše dogoditi. Moguća je također pogrešna procjena izdržljivosti i osjetljivosti malog dječjeg organizma, što dovodi do rizičnog izlaganja djeteta opasnim situacijama”, prokomentirala nam je psihijatrica Tihana Jendričko.

Lani dijete iz auta spasili splitski vatrogasci

Slučajevi djece u zaključanim automobilima ljeti su učestali diljem svijeta. Prošlog ljeta su intervenirali splitski vatrogasci kojima je stigla dojava da je dijete ostalo u slučajno zaključanom vozilu u Rašeljkinoj ulici. Brzo su stigli na intervenciju i izvukli dijete iz vozila. Prije par godina splitska policija spasila je pak trogodišnjeg dječaka, kojeg je majka, češka državljanka, ostavila u zaključanom automobilu na splitskoj Rivi punih 45 minuta. Policiju su pozvali uznemireni građani koji su spazili mališana kako plače u zaključanom automobilu. Trogodišnjak je odmah prebačen u splitsku bolnicu, gdje je primio infuziju.

U ljeto 2018. godine nekoliko djece je umrlo jer su ostavljena u automobilima. Petogodišnji dječak umro je u Moskvi, i to nakon što se ugušio jer ga je njegova majka ostavila zaključanog u automobilu na 24 Celzijeva stupnja i otišla na intervju za posao. Kada se vratila do automobila, pronašla je mrtvo dijete.

Tog je ljeta preminuo i jednogodišnji dječak iz Floride nakon što ga je majka ostavila zatvorenog u automobilu na 34 stupnja dulje od osam sati na parkiralištu u mjestu Pembroke Pinesu, a ona je otišla na posao. Istog je ljeta i žena iz Teksasa ubila svojih dvoje djece ostavivši ih u vrelom autu dok je ona bila na zabavi s prijateljima,piše index.

U rujnu 2009. godine majka petogodišnjeg djeteta u Puli je ostavila dijete u automobilu na +30 Celzijevih stupnjeva te otišla s prijateljima na pivo u obližnji park. Policija je nakon dojave pronašla usnulo dijete u automobilu koje je samo srećom preživjelo. Ovo je samo nekoliko slučajeva koji se, nažalost, bilježe u daleko većem broju svakog ljeta diljem svijeta.

