Dedo (72) i unuk (18) posvađali su se i potukli zbog kutije cigareta – padale su ružne riječi i šake, a onda je dedo potegao nož

Svađa unuka u dobi od 18 godina iz Karlovca i njegova 72-godišnjeg djeda s ozaljskog područja završila je obostranim psihičkim i fizičkim nasiljem, a onda je spor okončan na Prekršajnom sudu gdje su obojica proglašena krivima i novčano kažnjena. Povod je bizaran – unuk je djeda tražio da mu ode kupiti cigarete, ovaj je to odbio.

Kao prvookrivljeni unuk je, kako se navodi u presudi, dana 20. veljače 2021. u 19.45 sati počinio psihičko i fizičko nasilje u obitelji prema svom djedu na način da ga je vrijeđao i omalovažavao u djedovoj obiteljskoj kući u blagovaonici, unoseći mu se u lice i zamahujući rukama prema njegovoj glavi iz razloga što mu djed nije htio otići kupiti cigarete, riječima: “j… ti mater, pička ti materina, ti si škrtica, lijeva ruka ti je bolnica, a desna Petruš Vrh (groblje)”, a što je kod istog prouzročilo povredu dostojanstva i osjećaj uznemirenosti, da bi ga potom fizički napao na način da je u hodniku obiteljske kuće uzeo papuču koju je bacio prema djedu i pogodio ga u predjelu glave pri čemu djed nije zadobio tjelesne ozljede.

Djed kao drugookrivljeni je prema unuku počinio fizičko i psihičko nasilje na način da je nakon razmirice o kupovini cigareta istom odbio otići u trgovinu po cigarete te ga psovao: “pička ti materina, seli iz kuće”, a isprovociran radi unukovog zamahivanja rukama prema njemu ustao je od stola i zatvorenom šakom udario ga u predjelu glave lijevom rukom koji pri tom nije zadobio tjelesne ozljede, te je u desnoj ruci držao nožić i tjerao 1.okrivljenog da se iseli iz kuće, a što je kod istog izazvalo strah, uznemirenost i povredu dostojanstva nakon čega se zaključao u sobu.

Unuk kao prvookrivljeni će morati platiti 3000 kuna kazne, a djed 2000 kuna.

Unuk je u svojoj obrani kazao da kod djeda živi oko dvije godine, te ga je pristojno zamolio da autom ode do trgovine kupiti mu cigarete jer je trgovina udaljena oko 4km, te mu je dao pola novaca za to, nadajući se da će djed nadomjestiti razliku. No, djed je šutio i smijao se, što ga je isprovociralo, pa ja počeo vikati na njega.

Djed kaže da je unuk došao živjeti kod njega jer se nije slagao s majkom, njegovom kćeri. Kobnoga dana cijeli dan je radio u vinogradu, pa mu se nije išlo unuku po cigarete, jer je smatrao da je ovaj imao cijeli dan vremena da si ih sam pribavi. Zbog toga ga je unuk vrijeđao, pljuvao ga, unusio mu se u lice te ga pogodio u glavu papučom. Zato ga je iz straha udario šakom u glavu, a kako se nije smirio, uzeo je i nož za samoobranu. Nije ga, srećom, upotrijebio.

Nijedan od njih dvojice nije ranije prekršajno kažnjavan, te u trenutku sukoba nisu bili pod utjecajem alkohola. Unuk od tada više ne živi kod njega, prenosi kaportal.

