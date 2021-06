Ovo ne pamte ni stari lovci: Agresivni medvjed pravio haos na cesti

Inače živim u Gorskom kotaru i najmanje sam 10-ak puta imao bliske susrete s medvjedima dok sam pješačio ili biciklirao i nikad nije bilo problema, medvjedi bi se uglavnom udaljili kada bi me vidjeli i nikad nije bilo neugodnih situacija. No, ovo što se jutros dogodilo je nečuveno, pamtit ću ovaj susret cijeli život, rekao je Igor Perković, na čiji automobil je jučer oko 6.30 sati nasrnuo ogroman medvjed.

Naime, dok se vozio na posao starom cestom DC-3 Rijeka – Zagreb, u blizini skretanja prema Fužinama, na udaljenosti od oko 25 metara uočio je medvjeda kako prelazi cestu.

“Zaustavio sam auto na sigurnoj udaljenosti, s namjerom da pričekam da se medvjed udalji u šumu, kamo je i krenuo. Nisam paničario jer ni u snu nisam očekivao ono što je uslijedilo. No umjesto u šumu, on se odjednom okrenuo i svom brzinom jurnuo prema meni. Sve se odvijalo u sekundama i radili su refleksi. Sad već u panici, potrubio sam u nadi da će ga zvuk prestrašiti, no ništa. Kao pomahnitao skočio mi je na haubu i počeo zubima i šapama trgati dijelove Škode. Refleksno sam mjenjač prebacio u rikverc i naglo dao gas te ga tako uspio baciti s haube. Pao je na cestu, a ja se dao u “bijeg”, no kad je ponovo stao na noge trčao je za mnom još jedno 30 metara. Nemojte me ni pitati kako sam se osjećao, to je bio nemili adrenalin i strah. Mislim, to vam je bila mrcina od oko 200 kg”, rekao je Igor za 24sata.hr.

On je bio tek jedan od pet vozača čije automobile i jedan kamion je uništio medvjed, koji je na navedenom području razjaren haračio od šest do 13 sati.

O svemu je obaviještena policija, koja je kontaktirala Lovačko društvo u Delnicama, a oni Ministarstvo koje je hitno naložilo interventan odstrel.

“Izašli smo na teren s namjerom da medu uspavamo, no to nažalost nije bilo moguće. Kolega veterinar je imao injekcijsku pušku, no nije stigao reagirati jer se radilo o agresivnom medvjedu koji je krenuo i na nas. Uočili smo ga oko 13 sati kada je izletio iz šikare i krenuo prema nama. Prvo smo pucali u zrak ne bi li ga prestrašili, no on nije reagirao i pohitao je do nas na udaljenosti od oko tri metra. Sve se odvijalo velikom brzinom, nije bilo vremena reagirati injekcijom i morali smo ga odstrijeliti. Zašto je napadao ne znamo, to će pokazati analiza, ali mogu vam reći da se ovako nešto nikad, ali baš nikad nije dogodilo u našem kraju. Jednom, prije 20-ak godina, imali smo slučaj da je medvjed teturao po cesti, ali nije napadao”, rekao je lovac Slavko Starčević.

