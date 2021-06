Čedomir Jovanović: Napali su me pripadnici navijačke grupe “Hijene”, redovno me čekaju

– Sve je snimljeno, neka se gleda. Baš me briga šta pišu tabloidi, neka slave te huligane, ali se neću sklanjati sa puta. Ovdje živim – objasnio je lider LDP-a, objavljuje N1.

Govoreći o incidentu, potvrdio je da je razbio izlog i naveo da ovaj atak nije prvi.

– Ovo nije prvi… Redovno me čekaju kao i sinoć. Bacio sam stolicu u staklo, jesam. Jer oni samo taj jezik razumiju, nijedan drugi. Ovo je problem, a nije problem Beton hala… To ne može da očekuje od mene. Nisam došao kod njih, oni su došli kod mene. Nek me zaobizlaze na ulici, ne interesuje me. Da me nisu napali, ne bi bilo ničega – istakao je Jovanović.

Bio napadnut

Kazao je da sada ne zna da li će podnijeti prijavu i ističe da nije kontaktirao advokata.

Jovanović je i u izjavi za „Nova S“ objasnio da se sinoćnji incident dogodio nakon što je napadnut i zatim poručio napadačima da mu ne dolaze pred kuću.

– Slavio sam Zvezdinu titulu, eto to se desilo. Šta se desilo? Sačekali su me kreteni ovdje, kao što to vrlo često vole da rade i neka mi ne dolaze pred kuću. Jel znate koji su to kreteni? To su oni kreteni pred kojima se svako pristojan u ovom gradu povlači. Ja ovdje živim, ovdje mi je porodica, oni to vrlo dobro znaju i neka mi se sklone sa puta. E, a ovo je taj demolirani lokal – rekao je Jovanović i pokazao rukom u pravcu kioska. prenosi “Novi“.

Obraćao se novinaru i negodovao na ono što je napisano o njemu.

– To je taj lokal u kojem radnici trpe… Kako kažete, ja svaki dan pravim problem u alkoholisanom stanju. To ste vi objavili i okej, neka bude tako. Okej dečko, jutro je, radiš svoj posao, evo kamera… Jel ovo kamera ovdje? Jel postoje kamere okolo? Ništa uzmite kamere i biće sve okej nakon toga. Moj komentar je da ovdje živim, kao što svako drugi normalan živi u ovom gradu. Neka mi se sklone sa puta. Neka me ne čekaju tu, neka sjede tamo na sjeveru. Ja nisam došao kod njih, došli su oni kod mene. Razumijete to? A ovo, svaka vam čast. Ako je vama ljepše zbog ovoga – rekao je Jovanović pokazujući tekst o incidentu.

Ništa ne negira

U tom trenutku oglasio se mladić iz lokala kojem je razbijen izlog.

– Ovo sve što kaže gospodin je istina. Sve što kaže njemu na obraz nek ide. Ništa više.

Nakon konstatacije novinara da očigledno postoje dvije verzije priče Jovanović se ubacio i rekao da ne postoje.

– Ne postoje dvije verzije priče. Da li sam ja ovo napravio? Pa naravno da jesam. Jel to neko negirao? Koje dvije verzije? A što nisam ovdje, a što nisam tamo? Isprovocirali su me ti heroji sa sjevera. Tamo mi je parkiran auto, ovdje živim, nek ne dolaze više pred moj stan i biće sve okej – rekao je.

Na pitanje da li ima neke nerašćišćene odnose sa osobama koje su ga napale Jovanović je rekao da s njima nema nikakve odnose, ni rašćišćene ni nerašćišćene.

Njegov advokat prethodno je za Nova.rs opisao incident.

– Vraćao se sa prijateljem i ispred su stajali navijači koji su skandirali navijačke pjesme. On je reagovao kako je reagovao, pitao ih je šta me dirate, a njegova žena je to čula i pozvala je policiju koja je došla na lice mjesta. Pošto policija nije postupila adekvatno, Jovanovića je to dodatno izrevoltiralo – kaže Šćekić za Nova.rs i dodao da ga je jedan od navijača gađao stolicom.

Kako se moglo čuti od očevidaca na licu mjesta, Jovanović je tako bijesan rukama i nogama udarao automobile – najprije mu se na meti našao jedan privatni automobil, a onda je šutnuo i rukama udarao po haubi policijskog vozila, piše „Nova.rs“.

