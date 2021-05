Ko je novi gradonačelnik Zagreba? Od aktivista do prvog čovjeka metropole

Novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rođeni je Zagrepčanin koji je prvih šest godina proveo u Zapruđu, nakon čega se preselio u Zaprešić. Trenutačno živi na Trešnjevci u stanu od 40-ak kvadrata sa svojom ženom Ivom i psom Boškom Buhom, za koje kaže da su mu velika potpora.

Iako je i u srednjoj školi pokazao veliki interes za politiku pa se još kao klinac sa 16 godina uključio u Zelenu akciju, ovog favorita krasi i završen Fakultet političkih znanosti koji je, nakon ispisa s Pravnog fakulteta, završio u roku. Nakon toga odlazi u Cambridge gdje brani magisterij na temu okoliša, potaknut mišlju da bi naučeno mogao primijeniti i u Hrvatskoj. Tomašević je 2003. godine postao prvi potpredsjednik, a u idućem mandatu i predsjednik Mreže mladih Hrvatske, što ga 2005. godine dovodi u Savjet mladih Vlade RH kao člana. Idućih godina vodi nekoliko višemilijunskih projekata zaštite okoliša koji su financirani iz EU fondova, nakon čega se više uključuje u aktivizam i borbu protiv korupcije.

Tomislav Tomašević poznat je po svom aktivističkom djelovanju. U proteklih je desetak godina sudjelovao u borbama za Varšavsku ulicu i Kamensko. Zalagao se i protiv privatizacije zagrebačke Čistoće. – Zanimljivo da je u Varšavskoj bio uhićen i moj otac o kojem se ovih dana u medijima piše ističući da sam ja ljevičar, a on desničar. Da, ali otac desničar koji podržava sve to što sam radio protiv Bandića u Varšavskoj do te mjere da je bio među tih 150 uhićenih mirnih prosvjednika u jednom danu, što je povijesni rekord u Hrvatskoj – kazao je.

z Tomaševićeve karijere vidljivo je da je njegova strast prema zaštiti okoliša velika, pa tako nakon vođenja programa Instituta za političku ekologiju 2017. godine osniva Zagreb je NAŠ! Predstavlja ga na odlagalištu Jakuševec uz riječi: ”Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb”, a kasnije postaje i najaktivniji zastupnik u Gradskoj skupštini s ukupno 528 javljanja u jednom mandatu. Kao što smo spomenuli najveća potpora mu je supruga Iva. – Supruga Iva i ja još uvijek nemamo djece. Jako se dugo znamo, u braku smo pet godina, ali smo u vezi 12 godina. I ona je principijelna, dijelimo iste vrijednosti. Ne samo da me podržava u svemu što radim već je i zajedno sa mnom u tome. Članica je i Zagreb je naš i Možemo!, dijelimo iste političke vrijednosti i njezina mi je potpora jako bitna – kazao je Tomašević nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora u intervjuu za Večernji list. Zaručili su se 2015. u Lisabonu, a svadbeni tulum za stotinjak uzvanika organiziran je godinu dana kasnije, u subotu 21. svibnja.

Slavilo se na jednom obiteljskom imanju pokraj Koprivnice, a sve je bilo opušteno. Gosti su mogli doći cijeli dan kad požele s mogućnošću da prespavaju, s djecom i kućnim ljubimcima, bez formalne odjeće, sa sobom donijeti piće i hranu koju su sami pripremili te puštati omiljenu glazbu. Svadbeni darovi bili su strogo zabranjeni. Tomislav i Iva su se, međutim, vjenčali dva dana prije toga – u kapelici na Sljemenu, prenosi večernji.

