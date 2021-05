Dugačka je lista žrtava lažnog doktora Save! Ovi mladići i djevojke “jedva” su preživjeli torturu, poslije operacija budili su se u košmaru!

A svi oni su vjerujući lažnom doktoru dolazili u njegovu improvizovanu ordinaciju radi, kako su oni mislili, običnih operacionih zahvata, poslije kojih su u većini slučajeva imali košmarna buđenja.. ožiljke koji nisu prolazili, upale koje su prijetile da prerastu u sepsu i odnesu im život.

Jedan od onih, koji su ništa ne sluteći otišli pod nož prevaranta Save bio je i Beograđanin Nikola N.(29), koji je legao na operacioni sto lažnog doktora u uvjerenju da će uraditi “zatezanje kože”. Ali lažni doktor je radio po svome, pa je nesrećnom mladiću umjesto zatezanja kože uradio liposukciju i to toliko nestručno, da se uskoro rana inficirala, a infekcija je zaprijetila da preraste u sepsu.

Ne sluteći da je životno ugrožen, mladić se obratio za pomoć drugom zdravstvenom radniku koji je na svu sreću odmah uočio da je “Đavo odnio šalu” i pod hitno uputio mladića u Urgentni centar. Tamo su mu ljekari spasli život bukvalno u posljednjem trenutku.

– U stomaku su mi otkrili ogromne količine gnoja nastale poslije “operacije” kod lažnog doktora Save. To je zapaljenje koje se javlja ukoliko se rana poslije operacije ne drenira kako treba! Doktori su mi bukvalno rekli da sam došao u posljednji sat – ispričao je za Informer nesretni mladić.

Na žalost njegov slučaj nije bio usamljen, već je lista nastradalih od “noža” lažnog doktora od otkrića afere svakim danom bila sve duža. Tako se Informeru javila i Ivana L.(29) iz Austrije, koja je poslije tretmana kod nadriljekara Save dobila drugačiji nos i ožiljke po licu.

– Upropastio me je! Nos mi je kriv, suzio mi je nosni kanal, a nozdrve mi više nisu jednake, pa ko god me pogleda, može da vidi da je jedna viša od druge. Iako ožiljci nisu dobro zarasli, uvjeravao me je da će sve biti u redu i da će sve to izgledati odlično za godinu dana!?

Na moje pitanje zašto mi je unakazio nozdrve, bahato mi je odgovorio: “To je najmanji problem, pet minuta posla da ti to sredim.” Čak me je zvao da dođem na kontrolu u jedan kozmetički salon u Zagrebu, gdje je jednom mjesečno radio estetske tretmane. Ali je potom prestao da se javlja na telefon…

Nije mi bilo svejedno, osjećala sam da nešto nije kako treba. Zato sam na svoju ruku otišla kod kožnog ljekara, koji je bio šokiran i savjetovao me je da odmah idem na operaciju kako mi ožiljci ne bi ostali za cijeli život! Zamislite koliko su ožiljci bili duboki kada je morao hijaluronom da ih popunjava! Silne pare sam dala austrijskim doktorima da isprave Savine greške, rekla je u ispovijesti za Informer nesrećna djevojka zahvalna što je poslije svega sačuvala goli život.

Unakazio pjevačicu, ona podnijela krivičnu prijavu

Zadnja koja se javila Informeru, ali ne i posljednja na Savinoj horor listi unesrećenih muškaraca i žena bila je pjevačica Marina Ogrizović. “Unakažena” poslije tretmana kod lažnog doktora, ona je odlučila da podnese krivičnu prijavu protiv njega.

Po sopstvenom priznanju Marina je kod lažnog hirurga krenula radi podizanje usne, ali se operacija zakomplikovala, pa je zbog toga za pet mjeseci pila šest različitih antibiotika i ponovo išla na otvaranje i čišćenje rane.

Posjeduje gomilu lažnih dokumenata

Prema saznanjima Informera, Sava ima izrađena lažna inostrana dokumenta, pa su granične policije Hrvatske, Austrije, Slovenije, Švajcarske i Njemačke alarmirane kako ne bi pobjegao iz Srbije.

Kako nam je potvrđeno iz slovenačke policije, Sava ima falsifikovanu slovenačku ličnu kartu sa lažnim datumom rođenja i lažnom adresom prebivališta, kao i krivotvoren švajcarski pasoš.

– Nakon par dana od operacije rana mi je pukla, a iz nje je počeo da izlazi gnoj što znači da se inficirala. Javila sam mu se ponovo i on mi je prepisao antibiotike. Za pet mjeseci sam pila šest različitih antibiotika koje mi je on prepisao. Nijedan mi nije pomogao – ispričala je za Informer Marina.

On je pristao da mi ponovo otvori ranu, a ona se opet inficirala. Kada sam ga ponovo pozvala, rekao je da je sve urađeno kako treba i da nema razloga da se to desi. Samo me je jednom poslije mjesec dana pitao kako mi je.

Rana je sada sanirana, a ostao je ožiljak, djeluje kao da ništa nije ni radio, sve je isto, samo mi je rasjekao usnu da bi uzeo novac. Poslije svega rešila sam da ga tužim – priznala je Marina jedna od mnoštva žrtava lažnog doktora Save Kneževića.

Oglasili prodaju kuće pokušali da pobjegnu

Maser iz Batajnice sa majkom Danijelom (49) cvjećarkom, svjestan da je osakatio na desetine muškaraca i žena lažno se predstavljajući kao plastični hirurg, pokušao je da pobjegne iz zemlje.

Kada je definitivno otkrivena prevara, cijela porodica se iselila iz Batajnice i oglasila kuću na prodaju. Pokušali su da se sakriju, pa čak i da pobegnu iz zemlje, ali policija je bila brža, preko ruku lažnog doktora-masera i njegove majke cvjećarke uskoro su škljocnule lisice.

Facebook komentari