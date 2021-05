Ispovijest Kruševljanke od ćete se naježili: Ona je imala 13 godina, on 26 i predavao joj je fizičko. Započeli su vezu koju su godinama krili, a evo šta rade danas

Ovo je takva priča. Ispovest devojke iz Srbije. Priča koju je godinama krila od roditelja, prijatelja, komšija. Krio je i on. Danas, 13 godina kasnije, oni su par i svi znaju za njih. Ona danas ima 26, on 39, sve izgleda normalno. Svi im govore koliko su slatki, ali kada je sve počelo, pre 13 godina, teško da bi komentari bili takvi. Ona je bila učenica, on nastavnik. On imao 26, a ona samo 13. Dete!

Majke u nama su, dok smo čitale njenu ispovest, bile zgrožene. Zamišljale smo naše ćerke koje su sada u osnovnoj školi. I ne, za nas ovo nije lepa priča.

Rekao mi je da sam slatka

N. M. (ime i prezime poznato redakciji) bila je učenica jedne osnovne škole u Kruševcu.

– Kada sam bila sedmi razred, u mojoj školi se zaposlio nastavnik fizičkog. B. D. je bio nekoliko meseci na zameni u toj školi, a moje odeljenje je imalo časove kod njega dvaput nedeljno – priča za Ženu N. M.

Njene drugarice su znale da joj se nastavnik sviđa, ali pošto je ona u tom periodu imala samo 13 godina, mislile su da je to prolazno i da će ostati u krugu njenih najboljih drugarica. Povremeno, posle časova, šaliće se na tu temu. I sve bi ostalo tako da nastavnik nije napravio prvi korak.

– Na časovima fizičkog on mi je prilazio i pokazivao vežbe koje su bile predviđene za taj čas. Drugarice su mi posle rekle da su svi primetili da se meni posvećuje više nego ostaloj deci – kaže.

A onda, jednog dana, došao je na čas s idejom da mu ona piše program nastave. Čuo je, navodno, da lepo piše, a i njemu ostaje više vreme da se posveti času.

N. M. se svidela ideja da ne mora da se presvlači za fizičko i radi vežbe koje su joj bile dosadne. Mesec dana je tokom fizičkog odlazila u njegov kabinet i pisala plan.

– Ništa se nije dešavalo. Bio je profesionalan prema meni, a onda mi je rekao da sam slatka. Zbunila sam se u prvom trenutku, ali on je nastavio i rekao mi je da nema potrebe da mu persiram kada smo sami. Osećala sam se nekako slobodnije s njim od kada smo prešli na ti. Nedelju dana posle ovoga sam počela da ga srećem po gradu. Bio je ispred mog ulaza u zgradu, ispred prodavnice… Svaki put kad bismo se sreli, ćaskali bismo o svakodnevnim temama – priča N. M.

Pomazio me po obrazu i poljubio u usta

Učenica i nastavnik su počeli sve češće da se “slučajno” sreću, a onda joj je predložio da odu u šetnju van grada, pošto su živeli u malom mestu i svi bi ih videli.

– Otišli smo do susednog grada njegovim autom. Neobavezno smo ćaskali, a onda smo se dotakli teme o vezama. On me je pitao da li moje drugarice imaju momke. Ja sam ga slagala i rekla mu da imaju sve osim mene, na šta je on rekao da je vreme da ga nađem i ja. U tom trenutku sam mu priznala da mi se sviđa. Sećam se da me je pomazio po obrazu i poljubio u usta – priča N. M.

N. M. i B. D. su se dogovorili da će čuvati vezu kao tajnu, a on joj je strogo zabranio da kaže drugaricama, bar dok radi u njenoj školi.

– Nikom nisam rekla za nas. Znam da su neke drugarice bile ubeđene da smo zajedno, mada im nisam priznala i obično sam im pričala kako je on prestar za mene i da me ne gleda na taj način. Jedva sam čekala da prekine da radi u mojoj školi, što se ubrzo i dogodilo. Ali onda je nešto drugo bilo problem. Trebalo je da kažem roditeljima! – priča N. M.

B. D. je po završetku sa radom u školi otvorio teretanu koju je N. M. posećivala s drugaricom, kojoj je tada rekla za vezu i koja ih je sledećih godina pokrivala.

– I ona je tada bila klinka i nije znala kako da me posavetuje, a kao najbolja drugarica ispunila je svoj zadatak i lagala je moje roditelje svaki put kada sam sa B. da sam sa njom u gradu – priča N. M.

A kad su stupili u seksualne odnose?

Nastavili su vezu. Dugo su se krili od njenih roditelja i kada bi se pokrenula ta tema, ona bi uvek poricala, ali kada je ušla u dvadesete, otvoreno im je rekla.

– Nisam im otkrila da smo otpočeli vezu dok sam bila u osnovnoj. Nisu bili oduševljeni mojim izborom, ali nisu ništa mogli da učine. Sada imam 26 godina i još smo zajedno. Možda veza sa tolikom razlikom u godinama nije bila dobra ideja, ali nijednog trenutka nisam osetila da radim nešto pogrešno – priča ova devojka.

Njen momak dodaje kako nije mogao da izdrži a da joj ne priđe.

– Bio sam svestan da je mnogo mlađa od mene, ali bila je zrela u tim godinama. Mislio sam da ako tada ne napravim taj korak, da će naći dečka i da se između nas ništa neće dogoditi. Prvih nekoliko godina naša veza se nije razlikovala od veza u kojima su bile njene drugarice, to je bilo držanje za ruke, ćaskanje o njenoj školi, mom poslu. Kada se N. osetila spremnom za nešto više, tada smo stupili u odnose, a to je bilo šest godina nakon prvog poljupca – kaže B. D.

Nastavnik se provukao kroz rupu u zakonu?

U članu 180. Krivičnog zakonika Republike Srbije piše: “Ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa detetom kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina.

U članu 181. Krivičnog zakonika Republike Srbije piše: “Nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina”.

“Krivični zakonik je izričit: Stupanje u ljubavnu vezu sa osobom mlađom od 14 godina je teže krivično delo”, kaže Vanja Macanović, advokat.

Prema zakonu, nije dozvoljeno sklapanje braka pre punoletstva. Postoje slučajevi kada se to može uraditi sa 16 godina, uz saglasnost roditelja, suda i Centra za socijalni rad. Takođe, sud nalaže kazne za vanbračnu zajednicu sa maloletnicom, što se ne dešava u ovom konkretnom slučaju, budući da N. M. i B. D. nisu živeli zajedno.

Šta ako se ovo dogodi mom detetu?

Roditelji mogu da podnesu krivičnu prijavu protiv osobe sa kojom je njihovo dete u vezi. Više puta mogu da podnose krivičnu prijavu.

Centar za socijalni rad u ovakvim slučajevima igra veliku i važnu ulogu. Dete u ovim situacijama posećuje centar za socijalni rad, gde vodi razgovore sa službenicima centra. U nekim slučajevima, centar za socijalni rad može da oduzme dete od roditelja i preda ga hraniteljskoj porodici ako utvrdi da su roditelji zanemarili dete, prenosi zena.blic.

