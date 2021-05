Ljubomornoj supruzi iz Splita koja je organizirala nadzor nad suparnicom prijeti zatvorska kazna

Općinsko državno odvjetništvo Split se žalilo na presudu te traži novo suđenje na kojem će se izreći teža kazna za ljubomornu suprugu i umirovljenika kojeg je angažirala.

Uz to tužiteljstvo zahtijeva i osuđujuću presudu za drugog muškarca koji je nakon suđenja oslobođen krivnje, a koji je bio posrednik između dvoje optuženika. Na Općinskom sudu u Splitu 49-godišnjakinja i 61-godišnji umirovljenik iz Splita proglašeni su krivima za kazneno djelo nametljivog ponašanja.

Optužnica ih tereti da su od aprika do jula 2015. godine organizirali praćenje Splićanke. U svrhu osmatranja njezinog kretanja uz novčanu naknadu ljubomorna supruga je angažirala 46-godišnjaka iz Podstrane koji je svakog jutra sjedio u kafiću nasuprot optike u centru grada u kojoj je Splićanka radila i promatrao je.

Od dijela novca dobivanog od 49-godišnjakinje Podstranjanin je u istu svrhu i za iste usluge angažirao i platio umirovljenika iz Splita koji je svakodnevno dolazio ispred navedene optike gdje bi stajao i gledao put unutrašnjosti za vrijeme dok bi trajala smjena Splićanke.

Po završetku radnog vremena bi hodao za njom po gradu, a kada bi se ona negdje zaustavila čekao bi je, nakon čega bi nastavio ići za njom sve dok ne bi došli do mjesta gdje je parkirala automobil, stoji u optužnici. Osim toga je vozio za njom skuterom i automobilom po gradu što je sve kod Splićanke izazvalo osjećaj straha i nespokoja.

Ljubomorna supruga i umirovljenik osuđeni su na po šest mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Osim toga je presudom određeno da umirovljenik mora vratiti 1000 kuna koje je zaradio praćenjem Splićanke. Podstranjanin je oslobođen krivnje jer je samo sjedio u kafiću i nije pratio Splićanku po gradu.

Suđenje je održano u januaru ove godine te je svjedočila i ljubomorna supruga.

– Ne smatram se krivom jer sam angažirala 61-godišnjaka na kojeg me uputio poznanik iz Podstrane. Imao je zadatak da dolazi ispred optike ulici kako bi ja pratila je li moj suprug dolazi posjećivati žensku osobu iz te radnje.

Željela sam utvrditi jesu li njih dvoje u ljubavnoj vezi. Poznanik iz Podstrane me lično upoznao s umirovljenikom iz Splita kojem sam njemu platila na ruke oko 100 kuna po danu pa sam mu ukupno za usluge praćenja platila oko 1000 kn – izjavila je 49-godišnjakinja.

Svjedočio je i umirovljenik koji je kazao kao ga je radnica optike pokušala potkupiti da svjedoči protiv supruge.

– Jedan period sam dolazio ispred optike i gledao put unutrašnjosti za što ga je angažirala 49-godišnjakinja. To sam napravio jer mi je bio potreban novac, a ona mi je za usluge praćenja platila ukupno oko 1.000 kn za desetak dana. Tu sam trebao stajati kako bi utvrdio dolazi li njen suprug u navedenu optiku.

Nije istina da bi je da pratio kada bi izašla iz radnje jer ja zbog svog zdravstvenog stanja nisam mogao brzo hodati više od 50 do 100 metara, a po njenom kazivanju ispalo bi da sama je pratio 1500 metara pa i više. Nakon ovih događanja nazvala me ženska osoba koja je radila u optici i zatražila od mene da svjedočim u njenu korist.

Željela je ucijeniti 49-godišnjakinju tako da neće podnijeti tužbu sudu, ako joj ona da 10.000 eura. Meni je rekla da mogu zadržati 20 posto, a kasnije je ponudi povisila na 50 posto. Obje ponude sam odbio – kazao je umirovljenik.

NEPOZNATI MUŠKARAC

Žrtva njihovog dogovora je tokom svjedočenja na sudu početkom ove godine, unatoč protoku vremena, još uvijek bila pod dojmom straha koji je tada proživjela da je plakala dajući iskaz.

– Primijetila sam nepoznatog starijeg muškarca s bradom, visine oko 180 cm ispred svoje optike kada bi promatrala kroz izlog. U razgovorima s radnicima obližnjih trgovina sam doznala kako me taj muškarac već neko vrijeme promatra, a nakon što izađe iz optike da krene za mnom. Jedne subote početkom maja sam krenula put trajektne luke, a putem me sustigla poznanica i kazala kako je primijetila, hodajući za njom, kako me prati jedan muškarac koji stoji skriven iza reklame.

I sama sam se u to uvjerila kada sam se okrenula, a tog muškarca vidio je i član moje porodice koji je došao po mene pa sam zbog toga izvijestila radnike policije. Jedne prigode vidjela sam i drugog muškarca koji je bio skriven iza frižidera trafike i gledao put moje optike te sam ga fotografirala i priložila snimke u spis.

Tako je kada je izašla iz optike i krenula put automobila nazvala moja kolegica i kazala da je prati muškarac pa je u strahu trčala do automobila. U julu me nazvao zaposlenik trgovine u blizini da opet vidi jednog starijeg muškarca kako sjedi na ulici nasuprot ulaza u optiku.

Nakon toga je taj muškarac ušao u optiku i kazao mi da sve to radi zbog svoje egzistencije, ali da mi neće nauditi. Ovo uhođenje i praćenje izazvalo je kod mene strah za sigurnost te tjeskobu i nemir – prepričala je

Sud je procijenio kako su supruga i umirovljenik krivi, dok je muškarac iz Podstrane oslobođen jer je samo sjedio u kafiću u blizini optike, a radi se o javnom mjestu. Što se tiče fotografija koje je priložila žrtva praćenja na njima se ne može jasno vidjeti o kome se radi.

S druge strane državno odvjetništvo je sada podnijelo žalbu na presudu te traže da se ponovno provede postupak. Smatraju kako je činjenica da je Podstranac bio posrednik u upoznavanju te da je uzeo dio novca, što je i sam priznao, dovoljna da ga se osudi.

Također su uvjetne kazne zatvora ocijenili preblagima zbog straha i tjeskobe koje je žrtva preživjela uslijed spoznaje da je nepoznati muškarci ustrajno i posvuda prate, što je ostalo traumatično iskustvo za nju čak i godinama kasnije. Tužiteljstvo ističe kako je to bilo očito i na suđenju kada je žrtva plakala, piše “Slobodna Dalmacija“.

