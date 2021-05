Izraelski ambasador u Hrvatskoj: Apsurd je porediti Izrael sa ustašama i Vermahtom

Ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor gostovao je na HTV-u i govorio o situaciji u Izraelu, antisemitizmu i političkom rješenju Palestinaca i Izraelaca.

– Kad kažete da je to dug i dugotrajan postupak i sukob. Godina 1947., kad je mala grupa Židova u tadašnjoj Palestini prihvatila odluku o podjeli iz Rezolucije UN-a 181 da se u tadašnjoj Palestini osnuju dvije države, arapska i židovska, što smo mi prihvatili, a arapska strana je odbila, označava početak neprekinutog sukoba koji mogu sažeti u jednoj rečenici: Arapi ne žele da Izrael živi i prosperira u tom dijelu svijeta. Ne prihvaćaju pravo židovskog naroda na samoodređenje u vlastitoj državi. Kad to potpuno prihvate i prestanu nas pokušavati uništiti, bilo raketama, terorizmom ili ratom, možemo skupa sjesti i dijeliti taj komad zemlje, zajedno, u miru i skladu. Dok god to ne prihvaćaju, a ovo što gledamo proteklih 7-8 dana još je jedan primjer terorističke organizacije koja pokušava, odnosno doista terorizira Izrael jer ne želi da Izrael i Židovi ondje žive. Pogledajte Hamasovu povelju iz 1988. koja priča tu priču. A koja je razlika između te povelje i nacističke ideologije – pita se.”Pokušavamo ne uvlačiti vjeru u ovaj politički spor, ali naši neprijatelji Hamas, Hezbollah i Islamski džihad žele unijeti vjerski aspekt i pretvoriti ovo u spor između Židova i Arapa. Kad to uistinu preraste u spor, sukob između Židova i Arapa, imat ćemo pravi problem”, dodaje.

Razlozi sukoba

Rekao je kako su se na TikToku pojavili snimci ortodoksnih Židova kako udaraju muslimane.

– Mislim da je obrnuto. Godine 1947., 1948. Židovi nisu protjerali Palestince, ovi su pobjegli. No vratimo se sadašnjoj situaciji. Dogodilo se da su se dva blagdana poklopila u jedinstvenom trenutku, ramazan i proslava Dana Jerusalema, koji nam je jako važan. No Hamas je to iskoristio jer je palestinski predsjednik Abu Mazen, koji je politički slab, otkazao ili odgodio parlamentarne izbore. Na Bliskom istoku nema vakuuma. Hamas je ugledao priliku da iskoristi slabost Abu Mazena te koliziju muslimanskog i židovskog blagdana kako bi se prikazao kao branitelj Jerusalema. Hamas je želio pokazati svijetu i Palestincima da nije samo politička organizacija nego i vjerska. Nastao je jedinstveni spoj okolnosti koji je Hamas iskoristio i počeo gađati Jerusalem. Ispalili su rakete na Jerusalem. Muslimanska, arapska teroristička organizacija gađa sveto mjesto u Jerusalemu. Izrael nakon toga nije mogao sjediti prekriženih ruku. Morali smo se zaštititi. Izraelu prijete Iran, Hezbollah, Hamas, Islamski džihad, druge države koje ne razumiju i ne prihvaćaju pravo Izraela da postoji. Prijete nam svakodnevno. Takvu situaciju ne možemo dugo tolerirati – naglasio je.

Istaknuo je kako Hamas želi preuzeti kontrolu nad Zapadnom obalom, ne samo u Gazi, te nad cijelom palestinskom zajednicom. U Gazi i na Zapadnoj obali.

Zašto država Izrael smanjuje sve više teritorij na kojem su Palestinci?

– Čuo sam zloglasnu, uistinu sramotnu optužbu da želimo Lebensraum Palestinaca. To nema veze s istinom. Postoji spor oko zemlje. Trebamo rješenje temeljeno na kompromisu. Izrael je već godinama spreman na kompromis. Nažalost, glavni terorist Arafat poslao je svoje teroriste na ulice Tel Aviva i Jerusalema da se raznose u autobusima i na ulici. Mirovni pregovori i terorizam ne mogu supostojati. Kad se pojavi palestinsko vodstvo koje je umjereno, spremno pregovarati s nama o mirnom i političkom rješenju, siguran sam da se možemo dogovoriti. Željeli bismo stvoriti situaciju u kojoj Izrael neće postojati – rekao je.

Smatra kako se izraelska politika može kritizirati bilo kad te da Izrael nije savršen i ne postupa svaki put ispravno.

– Ali kad čujem kritike koje proistječu iz želje da se Izrael delegitimizira, da se proglasi ilegalnim, da se dehumanizira, dakle, preobrazi u čudovište, i da se na Izrael primjenjuju dvostruki standardi, jedan vrijedi za Izrael, a drugi za ostatak svijeta. Sve to skupa stvara situaciju koju mi zovemo novi antisemitizam – naglasio je.

Naglasio je kako se ne smije zaboraviti da, osobito u zapadnoj Europi, postoji velika manjina muslimanskih migranata.

“Doselili su se s Bliskog istoka, iz sjeverne Afrike, i sa sobom donijeli sve ideje i vrijednosti kojima su ih poučavali u školi. A to je da su Židovi svinje. Ne želim ulaziti u detalje. Isprali su im mozak time da su Židovi loši, da ih treba ubiti. Upoznaju novo društvo, novu kulturu koja odbija takav pristup. Zato se drže za sebe. Sve ih je više i utječu na političare. Danas vidimo novi fenomen da se političari u zapadnoj Europi osvrću oko sebe. I kako bi umirili sve veću muslimansku manjinu, plaćaju cijenu tako što kritiziraju Izrael. Vjeruju da će tako skupiti bodove u muslimanskoj zajednici, umiriti ih i izbjeći nerede. Ali pogledajte što se događa u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, ceh se plaća popuštanjem muslimanima i neće biti jamac za većinu u tim zemljama i one neće izbjeći negativni utjecaj tamošnjih muslimanskih zajednica. Svjedočimo usponu antisemitizma u kombinaciji s teorijama urote koje potječu još s kraja 19. stoljeća, od priče o sionskim mudracima, koja potječe iz Rusije, i mislim da je druga najprodavanija knjiga u svijetu nakon Biblije. To je temelj starog antisemitizma, koji danas prevladava”, rekao je.

Rekao je kako za trenutnu situaciju u Izraelu od hrvatskih političara očekuje suosjećanje i empatiju.

“Mnogi građani Hrvatske nam daju potporu na razne komunikacijske načine i putem raznih kanala”, dodao je.

Mor je naglasio kako ne može zamisliti da ljudi doista vjeruju u usporedbe izraelske vojske s Wehrmachtom, ustašama ili drugim groznim vojskama i teroristima koji su provodili Holokaust i druge genocide.

“To je apsurdno! Želja za mirom, za suživotom, za rješavanjem svih političkih sukoba isključivo dijalogom tri su elementa koje su Europljani izvukli kao zaključak nakon strašnih ratova, Prvog i Drugog svjetskog rata. Oni koji su osnovali EEZ, EU zaključili su da ne smiju popustiti pred nasiljem i ratovima”, rekao je.

Imaju li političke vođe Hamasa imunitet?

Rekao je kako, kad je posrijedi terorizam, nitko nema imunitet te dodao kako se Bliski istok odlikuje upravo nepredvidivošću.

Rekao je kako postoje brojne mogućnosti, ali najlogičnije je da žive jedni kraj drugih.

“Palestinci ne idu nikamo, mi ih ne tjeramo, Izraelcu ne idu nikamo, terorističke aktivnosti neće nas uništiti. Osuđeni smo na to da zajedno živimo na tom komadu zemlje. Dvije su mogućnosti: ili da nastavimo živjeti zaraćeni ili da živimo kao što je rekao prorok Izaija, u sjeni drveća uz vodu, i uživamo u životu. Izrael je otvoreno društvo. Imamo svoje unutarnje probleme, ali kad smo suočeni sa zajedničkim izazovom, kao što je Hezbollah ili Iran, udružujemo se. Tada smo jači od svojih neprijatelja. Dakle, možemo voditi politički dijalog i nositi se s Hezbollahom”, rekao je.

Buđenje novog antisemitizma

Poređenje Izraelaca s arijevcima

