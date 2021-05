IZAŠAO JE NA VAZDUH, PRONAŠLI GA NA ZEMLJI – Aleksinac u šoku nakon smrti mladića na proslavi punoljetstva: “Sve se desilo u nekoliko sekundi”

On je stradao noćas nakon proslave punoljetstva kada je, prema prvim nezvaničnim informacijama, pretučen nasmrt u jednom ugostiteljskom objektu u Aleksincu. Međutim, na njemu nisu pronađene nikakve vidljive povrede koje na to ukazuju, pa je uzrok smrti i dalje misterija.

– A.S. se sigurno nije tukao na toj proslavi rođendana niti je pio alkohol, on je sportista. Igra u Fudbalskom klubu u Aleksincu i uopšte ne konzumira alkohol – tvrde komšije i rođaci mladića koji je preminuo noćas u Kliničkom centru u Nišu.

Kako njegovi rođaci kažu za “Blic“, oko 20 sati je A.S izašao “na vazduh” ispred zgrade u kojoj se odvijala proslava, nakon čega su ga pronašli kako leži na zemlji.

– Na rođendanu je bilo mnogo maloletnika, a šta se tačno desilo, policija će da utvrdi – kaže jedna od komšija nastradalog mladića.

U lokalu u kojem je bila proslava rođendana kažu da se sve desilo jako brzo i da su svi još uvijek u šoku.

Do sukoba nekoliko mladića došlo je ispred ugostiteljskog objekta gdje je nakon toga zatečeno i tijelo teško povrijeđenog A.S. u besvijesnom stanju.

– Sve se izdešavalo brzo u nekoliko sekundi. Bila sam u šanku i uzimala neko piće. Kada smo vidjeli neku gužvu ispred lokala, već je policija bila tu. Neki mladići su se počarkali na stepeništu ispred lokala i sve se dešavalo u nekoliko sekundi. Policija je došla odmah i sve ih odvela. Nismo ni znali šta se izdešavalo. Policiju je zvao vjerovatno neko od gostiju. Svi smo u šoku – rekla je za “Blic” vlasnica ugostiteljskog objekta u kojem je bila proslava rođendana, zahtjevajući da ostane anonimna.

Mladić je primljen u KC Niš sa teškim povredama glave i kičmene moždine i preminuo je uprkos naporima ljekara da mu spasu život. Mladić je po dolasku policije zbog prijave da je na proslavi bila tuča zatečen na podu u nesvijesnom stanju, bez vidljivih povreda na tijelu.

– Policiji je prijavljeno da je došlo do tuče četvorice mladića na proslavi. Prema prvim informacijama A.S. nije učestvovao u toj tuči. On je zatečen na podu bez vidljivih povreda na tijelu i u nesvijesnom stanju. Za sada još uvijek nije poznato da li je mladića neko udario ili je došlo do pada pod drugim okolnostima – kaže izvor “Blica”.

U niškoj policiji je potvrđeno da je jedna osoba teško povrijeđena na proslavi rođendana i da se zvanično utvrđuju sve okolnosti.

