Les: Bošnjaci ne mogu braniti BiH, Srbija će dati Kosovo za RS, to je plan

Sve što je Timoti Les (Timothy Less), bivši britanski diplomata i u BiH, rekao u prethodnih nekoliko intervjua, pogotovo u onom prije godinu dana, ostvaruje se sada.

Tada je to zvučalo kao njegova teorija, ili nečija teorija zavjere, no non-paper potvrđuje da je on najavio da dolazi drama. Nije je nazvao non-paper, ali sada znamo i naziv.

Za Face TV je naveo da Bošnjaci ne mogu braniti BiH! Srbija će dati Kosovo za RS, to je plan! Moguć sukob oko Brčkog, Mostara i Kosovske Mitrovice!

Za Face TV je kazao da je slovenački „non-paper“ priznanje nove političke stvarnosti.

– Taj dokument je došao iz ureda Janeza Janše! Slovenci imaju interes na Balkanu, razumiju balkanski mentalni sklop! Evropa mora poduzeti inicijativu ako će se Balkan reorganizirati! Odlučili su pokrenuti mehanizam preko „non-papera“! „Non-paper“ se neće implementirati dok je Bajden na vlasti – kazao je. prenosi “Avaz“.

Smatra da su Slovenci ovim “non-paperom” odlučili testirati međunarodnu reakciju.

– Tenzije će ostati sve dok se ne promjene granice. Ne predviđam rat, ali uvijek postoji opasnost! Ako dođe do nasilja, doći će od strane Bošnjaka koji brane BiH. Jedina vrsta sukoba koju bi mogli voditi je ponavljanje sukoba iz ‘99. na Kosovu! To je političko samoubistvo! Bošnjaci nemaju vojsku, ako napadnu bh. Srbe imat će problem sa Srbijom, izgubit će moralni integritet. Ako se Srbi otcijepe, Bošnjaci bi se bunili, ali neće se boriti za nemogući cilj. Ako se RS otcijepi, BiH bi se našla u onoj situaciji koju Srbija ima sa Kosovom. Situacija se promijenila, ljudi su se razdvojili, postoji jasna granica koja odvaja RS od Federacije – kazao je Les. Naveo je da sve dok ne budu ispunjene želje Srba, neće biti mira na Balkanu.

– Ne podržavam ništa veliko, koncept velikih država je da se sastavljaju rasute zajednice! Ono što vidim u budućnosti su države nacije kakve postoje svugdje, to ljudi u RS-u istinski žele! Sve dok te želje ne budu ispunjene, regija će biti napeta i paralizirana. Neće doći do bilo kakve reorganizacije regije u bliskoj budućnosti. Bajden to neće prihvatiti. Ne isključujem mogućnost malih sukoba oko Brčkog, Mostara i Mitrovice – rekao je tokom gostovanja za Face TV.

Smatra da bi se Srbija bi se svrstala s Rusijom ako RS bude ujedinjena sa Srbijom te da bi stvorilo jaču prorusku državu na Balkanu što nije u interesu SAD!

– Ujedinjenje Srbije i RS bi bila vrsta sporazuma između Srbije i SAD, gdje bi Vašington naplatio cijenu! Srbija će prihvatiti gubitak Kosova, ako zauzvrat dobije RS, to je dugoročni plan. Srbija vjeruje da bh. Srbi pokazuju da je BiH nemoguća država koja ne vrijedi čuvanja, i da će Amerika dozvoliti raspad BiH, tako bi se istovremeno riješila dva problema. Srbija je svoj trenutak propustila, imala je mogućnost pod Trampovom administracijom, vrijeme je isteklo! Naredne četiri godine neće se ništa dešavati. Srbi su spremni čekati i četiri godine da ostvare cilj koji žele dvije decenije! Srbija se bori ostvariti cilj, Mali Šengen je jedan od frontova do realizacije projekta Velike Srbije – naveo je Les za Face TV.

Na pitanje zašto svi ne udruže snage i ne napravite kompletan Balkan u EU i nema granica ni problema, Les je odgovorio:-Ta politika je propala! Francuska ne želi čuti za to, širenjem EU slabi njen utjecaj! Regija se bori ispuniti kriterije za EU zato š

Facebook komentari