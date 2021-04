Četrnaestogodišnjaka tukli bokserom, svjedok koji ga je spasio poručio: “Ovo je pokušaj ubistva”

Incident se dogodio u četvrtak u večernjim satima kad su, prema riječima svjedoka, četverica mladića napala dječaka od 14 godina.

– On je dijete. Dijete koje nema 40 kila. Pretukli su ga krvnički, brutalno. Da nisam slučajno prošao, šta bi s njim bilo? Ubili bi ga s tim bokserom. Kad četverica nekoga tako zaskoče, a na rukama imaju bokser, to ne može biti nesreća. To nije spontano, to je osmišljeno i pripremano, to je za mene pokušaj ubistva – kazao je svjedok za hrvatske medije. prenosi “Faktor“.

Dječaku su u brutalnom napadu konstatirane lakše tjelesne povrede s mogućnošću prekvalifikacije u teže.

