Novosađani u povorci protiv fašizma

Više stotina ljudi učestvovalo je sinoć na protestu “Novi Sad protiv fašizma“ što je reakcija na napad na radijskog voditelja Daška Milinovića koji se dogodio u petak, javlja Anadolu Agency (AA).

Protestni skup održan je na Trgu slobode, kod spomenika Svetozaru Miletiću, gde se Milinović zahvalio svima koji su došli i koji “neće da dopuste da grad padne u totalni mrak“ i pozvao okupljene da se bore protiv fašizma.

“Učinili ste najvažniju stvar u antifašizmu – pojavili ste se. Jer antifašizam je da dođeš, da ne dopustiš da se dešavaju loše stvari“, kazao je Milinović koji je bio žrtva napada krajem prošle nedelje dok je išao na posao.

On je naglasio da napad na njega nije neočekivan zbog stavova koje je iznosio.

“Ja sam pisao i govorio, a oni su došli meni da razbiju glavu. Oni su isto mogli da pišu ili da govore, ali su se odlučili na to da me napadnu i možda da me ubiju. Zahvaljujući tome što imam ‘oči na leđima’ bio sam spreman i rešen da im ne dozvolim da uspeju u nameri koju su imali. Nikada im ne smemo to dopustiti, nikada se ne smemo povući“, rekao je Milinović.

Rekao je da je policija pokazala rešenost da se taj slučaj reši, a da je jasno da je tome prethodila politička volja.

“Ja sam nešto poznatiji. Ali, šta ćemo sa onima koji su na meti fašističkih siledžija svaki dan, poput Roma, migranata, homoseksualaca, drugih manjina, koji su nevidljivi“, upitao je Milinović, dodajući da sa tim ljudima nisu pokazali dovoljnu solidarnost da učine njihove probleme vidljivim.

Pozvao je sugrađane na solidarnost i borbu “koja je tek počela, jer imamo ogroman problem sa fašizmom u ovoj zemlji“.

Povorka “Novi Sad protiv fašizma“ prošetala se do Keja žrtava racije gde je, nekoliko minuta pre dolaska protestne povorke, održan skup povodom “komunističke racije protiv srpskog naroda“ gde je ispred spomenika Porodica ostavljen venac “žrtvama komunustičke racije iz Rajine šume“ i ostavljen plakat “Autonomaši, ovo je Srbija“ koji su učesnici antifašističkog skupa sklonili s tog mesta.

Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) u ime grupe za slobodu medija kazao je da je doneta odluka da se povuče crvena linija “i da im kažemo – ovako više ne može“.

“Došlo je vreme da nas svaki dan neko tuče, vređa, napada, a da mi na sve to odgovaramo tolerancijom i rečenicom: biće bolje. A, neće biti bolje ako puštamo fašiste da nam kroje sudbinu i da nam odlučuju kako će ovo društvo i ova zemlja izgledati u budućnosti“, rekao je Bodrožić.

Rekao je da je antifašizam borba i da se ne svodi na saopštenja i poruke.

“On je akcija svakodnevna, svakog dana u svakom trenutku. I ako takvu poruku šaljemo, onda će se svako ko priprema ovakve akcije dobro razmisliti da li sme da krene na Daška ili nekog drugog“, naglasio je predsednik NUNS-a.

Bodrožić je prozvao aktuelnu vlast da je generator mržnje koja se ispoljava prema novinarima i građanskim aktivistima i pojedincima koji kritikuju vlast.

“Zaista, iz dana u dan vidimo na delu njihovu neiskrenost i zloćudnost i ovaj atak na Daška je jednim velikim delom njihova odgovornost. Jer pujdaju ljude jedne na druge iz godine u godinu sve jače i jače. Zato danas imamo toliko napada na novinare. Nikada veći broj napada nismo zabeležili u poslednjih deset godina. Svi zajedno moramo da budemo na istom frontu, pravcu i svi zajedno moramo da pošaljemo u 2021. godini jasnu poruku – stop fašizmu“, zaključio je Bodrožić.

Bojana Selaković iz Građanske inicijative iz Beograda kazala je da su ovakvi skupovi važni da se građani oslobode straha. Ona je citirala Mahatmu Gandija:

“Prvo ti se smeju, pa te onda ignorišu, onda te biju, a onda ti pobediš. Sudeći po tome, mi smo trenutno u stadijumu kada je pobeda vrlo blizu“, rekla je Selaković.

Skup je protekao bez incidenata uz povećano prisustvo policije.

Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu vodi se postupak protiv tri osobe osumnjičene za napad na novosadskog voditelja Daška Milinovića, među kojima su dvojica napadača i jedan osumnjičen za podstrekavanje, saopšteno je iz tužilaštva. Za podstrekavanje na nasilničko ponašanje osumnjičen je M.E. (31) iz Beograda koji je po navodima tužilaštva dvojici osumnjičenih U.S. (25) i N.K. (24) iz Surčina ponudio novac za napad na voditelja, a oni se terete za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Osumnjičeni napadač N.K. je u bekstvu, dok su drugi napadač U.S. i osumnjičeni za podstrekavanje M.E. uhapšeni u petak i u subotu su saslušani u tužilaštvu.

