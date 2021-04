Šta je CITOKINSKA OLUJA koja je odnijela život bebe iz Kragujevca

Beba iz Kragujevca bila je prebačena u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj u Beogradu, ali je uprkos svim naporima lekara preminula.

Kako stručnjaci definišu citokinsku oluju?

Da bi se razumelo šta je to citokinska oluja, važno je objasniti šta se dešava u ljudskom organizmu nakon što ga napadne korona.

Kako stručnjaci objašnjavaju, kada virus dođe do tela, napada ACE2 ćelije koje okružuju naše disajne puteve. Te ćelije umiru i nestaju, a usput punee pluća otpadom i nose virus duboko ka plućima. Pluća se zakrčuju mrtvim ćelijama i tečnošću, kako napreduje infekcija, zbog čega disanje postaje otežano. Treba imati na umu da kovid-19 može da napadne ACE2 ćelije i u drugim organima poput creva ili krvnih sudova, a nova istraživanja pokazuju da on može da napadne svaki deo organizma, pri čemu je znatan deo posledica koje izaziva i dalje nepoznanica za nauku.

Imuni sistem zatim napada virus, što izaziva upalu i temperaturu. U ekstremnim slučajevima, imuni sistem može da se “zbuni” i izazove više štete nego sam virus. Na promer, krvni sudovi mogu da se otvore i dopuste defanzivnim ćelijama da dođu do mesta infekcije, što bi bilo dobra vest, ali ukoliko krvni sudovi postanu previše propustljivi, pluća se pune sa još više tečnosti.

I baš takav nesrazmerno snažan odgovor imunog sistema na napad virusa zove se citokinska oluja i upravo je ona bila odgovorna za mnogo smrtnih slučajeva prilikom pandemije gripa 1918. godine, pandemije ptičjeg gripa i SARSA.

“Nije jasno zašto neki ljudi imaju tako intezivan imuni odgovor u odnosu na druge, ali bi neki ljudi mogli da budu genetski skloni tome”, objasnila je doktorka Erin Mihos sa Medicinskog fakulteta “Džons Hopkins”.

Dok citokinska oluja traje u organizmu, imuni sistem napada sve redom, ne birajući mete. Kao posledica toga, telo postaje podložnije bakterijama.

Stručnjaci napominju da citokinske oluje mogu da se jave i u drugim organima, ne samo u plućima, a naročito su tome izloženi hronični pacijenti. Upravo to objašnjava zašto se kod posebno teških slučajeva infekcije kovida jave komplikacije poput srčanih problema i sekundarnih infekcija.

Tokom citokinskih oluja armija imunih ćelija oslobađa se u krvotok, a potom napada zdrava tkiva u celom telu, uzrokuući teške povrede pluća. Ova komplikacija može da uzrokuje tegobe kod niza organa. To je snažan odgovor organizma koji zapravo povređuje naše telo. Pogoršanje često dolazi naglo, sedam dana nakon pojave prvih simptoma.

O fenomenu citokinske oluje pisalo se često tokom prethodne godine, pri čemu se isticalo da ova komplikacija igra ključnu ulogu u teškim oboljenjima od korona virusa. A još u aprilu 2020. stručnjaci su upozoravali na sledeće: “preterana reakcija imunog sistema smatra se glavnim uzrokom katastrofalnog zastoja organa i smrti kod nekih pacijenata obolelih od novog koronavirusa, ali za sada nije jasno u kojoj je meri teška upala pluća kod kritično bolesnih pacijenta posledica virusa ili komplikacija zbog preterane reakcije organizma”. piš e”Zena Blic“.

Kada je u pitanju lečenje citokinske oluje, važnno je reći da se pacijenti u ovom stanju leče isključivo u jedinicama intenzivne nege. Primenjuje se multidisciplinarni pristup lečenju, sa posebnom opremom, koja ima cilj da pruži potporu organizmu do ozdravljenja. U tu posebnu opremu spadaju uređaji za mehaničku ventilaciju i potporu disanja, uređaji za dijalizu ili hemofiltraciju krvi, različite pumpe koje isporučuju precizno i vremenski usklađeno lekove za održavanje cirkulacije u organizmu i radu srca, kao i brojni drugi lekovi i tehnička sredstva, ali i lekovi koji smanjuju nivo citokina ili nas zaštite od njihovog delovanja tako što ih blokiraju.

Citokini su, inače, proteini male molekulske mase koji deluju kao posrednici između delova imunog sistema. Izlučuju ih različite ćelije kao što su limfociti, monociti, makrofazi i fibroblasti.

Slučaj bebe koja je izgubila bitku

“Novorođenče uzrasta devet dana, u veoma teškom stanju, zbog multisistemskog popuštanja iz UKC Krag, prebačeno je UDK Tiršova. Tokom lečenja od infekcije kovid-19, koja je kod novorođenčeta potvrđena odmah po rođenju, u UKCK su primenjene sve terapijske procedure, neophodne u lečenju infekcije covid 19 u neonatalnom uzrastu”, piše Telegraf.rs i navodi izjavu lekara sa Dečje klinike u Tiršovoj:

“Tokom lečenja zbog razvoja multisistemskog popuštanja svih organa, novorođenče se uz lekarsku pratnju prebacuje u Tiršovu, zbog nastavka lečenja, koje podrazumeva zamenu bubrežne funkcije i lečenje respiratornog distresa i sekundarne plućne hipertenzije. Na primenjenu terapiju tokom lečenja ne dolazi do poboljšanja, pogoršava se multisistemsko popuštanje što dovodi do smrtnih ishoda bebe”.

