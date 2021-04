Četverogodišnji dječak na respiratoru

Četvorogodišnji dječak iz Vladičinog Hana u Srbiji zaražen koronavirusom hospitalizovan je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, rekao je direktor UKC Zoran Perišić, dodajući da dijete ima urođene bolesti pluća i da je trenutno na mehaničkoj ventilaciji, piše “Blic“.

Perišić je za „Južne vesti“ rekao da je, prema posljednjim podacima kojima raspolaže, stanje djeteta nepromenjeno.

– On je na respiratoru, ima problema sa disanjem. Ima urođene bolesti koje su dovele do toga, ima bolesti pluća, to ga je uvelo u problem da ne može spontano da diše. Djeca inače slabo tolerišu maske za invazivnu ventilaciju, pa je bolja opcija da se muskulatura relaksira stavljanjem na respirator – rekao je Perišić.

Nažalost, mališan iz Vladičinog Hana nije jedino dijete zaraženo koronavirusom koje je priključeno na respirator. Najmlađi pacijent je beba stara svega sedam dana!

Beba rođena prije sedam dana zbog komplikacija priključena je na respirator na odjeljenju neonatologije Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.

Načelnik Bolnice za pedijatriju “Dr Olga Popović Dedijer” prim. dr Vojislav Lekić kazao je da je bilo slučajeva dece obolele od kovida i u drugim delovima sveta.

– Međutim, u ovom dijelu svijeta ovo je prvi put da je kod djeteta starog tri dana dokazana virusna infekcija i da je u jako teškom stanju, odnosno da ima jako tešku kliničku sliku – naveo je Lekić za TV Vesti.

