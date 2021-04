Slovački ministar i zastupnik: Podrška BiH, promjena granica i razmjena teritorija opasan je put

– Promjena granica i razmjena teritorija opasan je put u eksplozivnu prošlost – naveo je Bilčik na Twitteru, referirajući se na navode o postojanju “non-papera” u kojem se piše o promjeni granica na Zapadnom Balkanu, odnosno crtanju novih ranica na području bivše Jugoslavije. prenosi “Faktor“.

Bilčik se referirao i na navode Ivana Korčoka, slovačkog ministra vanjskih i evropskih poslova, koji je napisao da Slovačka podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.

– To je bilo i bit će temeljno načelo i pristup Evropske unije i NATO-a – naveo je ministar Korčok.

European future of the #Western Balkans can only be achieved with 🇪🇺 reforms.

There are no shortcuts.

Change of borders and territories is a dangerous path to explosive past. https://t.co/S2QJQbZzxf

— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) April 16, 2021