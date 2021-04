Sve su pokidali i polomili, prodaje se imanje gdje je sniman rijaliti Farma

Nakon teksta i fotografija objavljenih u srbijanskim medijima Kuriru o užasnom stanju u kojem se trenutno nalazi nekada najpoznatije seosko imanje u Srbiji na kojem se sedam godina snimao popularni rijaliti “Farma”, ovoj redakciji se javila gospođa Gorica Brečić, sestra pokojnog vlasnika imanja.

Gorica tvrdi da se iza priča, da se na njenom imanju noću okupljaju ljudi u crnom i izvode rituale, stoje komšije iz Lisovića, koje su i pokrale stvari sa imanja, ali joj i smještaju i nanose bol i tugu njenoj porodici, koja još uvijek ne može da se oporavi od šoka za preminulim bratom.

– Stanje na imanju je takvo kakvo je i to se sve vidi na fotografijama. Policija je o svemu obaviještena i u sve uključena već godinu dana, otkad je moj pokojni brat preminuo u aprilu prošle godine. Ja sam jedini zakonski nasljednik tog imanja. Priče o ljudima u crnom i ritualima, a koje su vam prenijeli ljudi koji žive u blizini su neistinite. One potiču od tih komšija, koje su vam sve to ispričali, oni su me i pokrali. To nije neko došao ne znam ni ja odakle, već od ljudi koji tu žive i sve su znali šta se događa. Policija obilazi to imanje. Ja to imanje nisam mogla da sačuvam, ono je u šumi i tu okolo nema nikoga da živi u blizini najmanje kilometar-dva.

Vlasnica imanja kaže da je imanje više puta porušeno i pokradeno.

– Ja sam krađe više puta prijavljivala policiji, ali ja nemam novčana sredstva da tamo platim stalno obezbjeđenje i video nadzor. Jedino da sjedim tamo stalno i da to čuvam, svaki put kad odem tamo ja doživim stres. Tuga najtužnija. Sve su pokidali, polomili, pokrali iznutra sve što je moglo da se odnese. To je ogromno imanje od preko dva hektara i 11 ari, tamo ima 17 pomoćnih objekata. Moj brat je tamo živio sam. Toliko sam ljuta i tužna što mog brata više nema, da bih bacila bombu na to imanje, ali to ništa neće promijeniti.

Gorica je u izjavi za “Kurir” potvrdila da je imanje prije nekoliko mjeseci dala u oglase na prodaju.

– Farma je data na prodaju jer nisam u mogućnosti da to održavam. Ljudi su izašli i procijenili stanje, dali ponudu, ja se u to ne razumijem. Kada su saznali za to, počeli su napadi i ovakve laži. Mislila sam čak da pozovem i Željka Mitrovića, da mi on pomogne da se razriješim tog imanja, jer ja ne znam šta ću sa njim. On je tu bio toliko godina, a ugovor je raskinut 2019. godine čini mi se. Moj brat je plaćao porez na dobit od tog izdavanja – završila je vlasnica.

Kako pišu srbijanski mediji, u jednom oglasniku našli su farmu iz Lisovića koji je na prodaju po cijeni od nevjerovatnih 215.000 eura.

Podsjetimo, Kuriru se javio čitalac, koji je snimio i fotografisao unutrašnjost imanja, ističući da je tužno da farma izgleda ko iz filmova strave i užasa i da se po naselju priča da se tamo okupljalju ljudi u crnom, za koji se mnogi plaše da je u pitanju neka sekta.

Facebook komentari