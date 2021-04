Milo Đukanović: Braniti Crnu Goru svim sredstvima

“Velikosprski nacionalizam pokušava da pod novim motom “srpskog sveta” maligno utiče na Crnu Goru. Ne odustajući od Velike Srbije kao projekta kojem je samo promijenjeno ime”. Kazao je Đukanović u intervju za Televiziju Crne Gore.

Crna Gora postala žarište

On je rekao da je Crna Gora za vrlo kratko vrijeme od zemlje pouzdane stabilnosti i ekonomskog prosperiteta i zemlje koja gaji multikutluralizam postala zemlja koja se opisuje kao potencijalno žarište na Zapadnom Balkanu.

“To moramo vezati za parlamentarne izbore na kojoj je došlo do promjene vlasti. Ne mislim da je problem u promjeni vlasti. Bio sam svjestan da se taj trenutak približava. Kroz iglene uši smo prošli 2016. godine. Nema govora da je promjena vlasti proizvela tu nestabilnost. To je proizvela politika nove koalicije i nove Vlade. Ta politika udarila na temeljne vrijednosti savremene Crne Gore. Ta politika je ugrozila sam karakter Crne Gore kao građanske države. U mutlivjerskoj Crnoj Gori je jedna vjerska zajednica (SPC) određivala sastav Vlade”, naveo je Milo Đukanović. prenosi “N1“.

On je dodao da je ipak optimista da će Crna Gora sačuvati bezbijednost. p

“Ne želim da vjerujem da je Vlada ne vidi očigledno. Očigledno je da su politike nove Vlade proizvele nezadovoljstvo ljudi koji su izašli na ulice bez bilo čijeg poziva. Ne bi trebalo da niko potcjenjuje organizacioni sposobnost DPS-a. Kada bismo mi to uradili to bi bilo mnogo moćnije i organizovanije. Ovo što se dešavalo na ulicama je direktno posljedica poteza Vlade. Adresiranje da to ima veze sa nama nema utemeljenja u istini“, naveo je Milo Đukanović.

Posljednjih dana građani su blokirali pojedine saobraćajnice zbog namjere vlade da izmjeni odluke koje se odnose na dobijanje državljanstva. Vlada je u međuvremenu privremeno odustala od usvajanja tih propisa. Premijer Zdravko Krivokapić je optužio Đukanovića i DPS da stoji iza tih protesta.

Milo Đukanović je kazao da je snažan zagovornik institucionalnog djelovanja. “Kada prepustimo da se politika vodi sa ulice pokazali smo nesposobnost. Ubijeđen sam da imamo snage da se vratimo na staze uspješnog vođenja”.

Milo Đukanović: Ne želim haos

Kazao je ovo Đukanović i dodao da Vlada treba dobro da promisli prije nego donese neku odluku. On je rekao da je odgovoran čovjek. Dodao je da ne želi Crnu Goru u haosu kojom će se upravljati van institucija.

