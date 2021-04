Završena istraga protiv Miroslava Aleksića: Terete ga za 19 krivičnih djela

Vijest je potvrdila portparolka tužilaštva Ivana Rakočević.

Tokom istrage prikupljeni su potrebni dokazi i pribavljena vještačenja na osnovu kojih će u narednim danima uslijediti odluka tužilaštva o podizanju optužnice.

Paralelno sa tim tužilaštvo će odlučiti i da li će tražiti produženje pritvora za Aleksića koji je uhapšen 11. januara, od kada se nalazi u pritvoru da ne bi u kratkom roku ponovio krivično djelo, piše Blic.

Aleksiću se na teret stavlja ukupno 19 krivičnih djela – 11, polno uznemiravanje i osam silovanja izvršenih od 2008. do 2020. godine.

Za krivično djelo polno uznemiravanje prijeti novčana kazna ili zatvor do šest mjeseci, a ukoliko je učinjeno prema maloljetnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Za silovanje su, u zavisnosti od načina izvršenja predviođene različite kazne, od najmanje dvije do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloljetnica pet do 15 godina.

Aleksić je negirao da je seksualno napastvovao pomenute učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji.

