Komšije roditelja iz pakla otvorili dušu: “To jutro otac je curicu ostavio pred TV-om i otišao na kafu”

Baka je od tuge i žalosti za curicom u nedjelju navečer pala u nesvijest. Završila je na Hitnoj – rekli su nam u ponedjeljak susjedi i rođaci dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške koja je na Uskrs preminula od zadobivenih teških ozljeda.

Podsjećamo, djevojčica je u srijedu završila u Klaićevoj bolnici u Zagrebu nakon što su je u teškom stanju prebacili iz bolnice u Novoj Gradiški. Dovela ju je njezina majka koja je tada tvrdila da je dijete palo i ozlijedilo se, no liječnici su i zbog drugih starijih ozljeda koje su pronašli po tijelu slučaj prijavili policiji. Dan poslije policija je uhitila 24-godišnju majku i 27-godišnjeg oca. Roditelji su dobili 30 dana istražnog zatvora pod sumnjom u počinjenje više kaznenih djela na štetu djeteta.

Pokazalo se da je curica preminula od udaraca koje joj je zadala majka. Prijeti joj kazna od tri do 15 godina zatvora.

Otac nagao kad popije

Njihovi susjedi iz novogradiškog prigradskog naselja Prvča koji su izašli pred našu ekipu rekli su nam da je baka tragično preminule curice nakon privođenja roditelja i odvođenja preostale djece u udomiteljstvo ostala sama u kući, ali da je u šoku, pod stresom i da ne može razgovarati s novinarima.

Neki od njih za sve što se dogodilo optužili su majku djevojčice.

Majka nije bila ni za što. Kakva je to majka koja dijete od dva i pol mjeseca daje u dom? Koja majka tuče svoje dijete? To nijedna majka ne bi napravila svome djetetu. Otac se, za razliku od nje, borio da se dijete vrati iz doma. On je bio i u Njemačkoj i na moru i svugdje, radio je, a ona ga je konstantno zvala da se vrati kući, govoreći mu kako ne može sama izdržati s malom i kako ne može to više podnijeti – rekla je rođakinja preminule curice.

Otac je, kažu, radio kao građevinski radnik na terenu, u Hrvatskoj i inozemstvu, i zbog toga je često izbivao od kuće. Majka je bila nezaposlena. Govore da je otac znao biti nagao kad popije, ali nikada, kažu, nije zlostavljao svoju djecu.

– Otac se prije tri tjedna vratio iz Zagreba gdje je radio, ali u vrijeme kad se to dogodilo, on uopće nije bio kod kuće. On je to jutro stavio dijete pred televizor da gleda crtiće i otišao kod strica na kafu. Za nekih 20-25 minuta majka je dotrčala s onesviještenim djetetom u naručju – ispričao je susjed uhićenih roditelja.

– Ovo što po portalima oca nazivaju monstrumom ne znaju pravu istinu. Najlakše je okriviti nekoga i proglasiti ga ubicom, a niko ne zna šta se događa – rekli su rodbina i susjedi.

Udomitelji Darija i Branko Bojić djevojčicu su udomili kada joj je bilo svega tri mjeseca i s njima je ostala gotovo dvije godine, do prošloga novembra. Tada je Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška odlučio udovoljiti želji njezinih bioloških roditelja i djevojčicu vratiti u primarnu porodicu. Na Uskrs su posjetili djevojčicu u bolnici, malena je tada još bila živa.

– Osoblje nam je dopustilo da je vidimo na pet minuta i da se na taj način oprostimo od nje. Mi tada još nismo znali da će to biti oproštaj, mada smo se bojali toga jer su nas upozoravali na najgore. Naša beba je spavala, nismo je uopće mogli prepoznati. Htjeli smo je malo dodirnuti, da nam bude duši lakše – rekao je Branko, na čijem je pragu stajala zapaljena svijeća.

Nedugo nakon što su se vratili iz Zagreba kući, dobili su informaciju da je djevojčica preminula. Kao da je, kaže, čekala da joj barem na taj način dođu blizu, iako ih nije bila ni svjesna. Kao da nije htjela otići s ovoga svijeta.

– Pao sam na koljena kada sam to čuo i zaplakao. Ona je bila toliko dobra da je to nešto neopisivo. Sve mi je to preteško. Imamo u kući još dva mala anđela koja treba izvesti na pravi put, ali nakon ovoga dobro ćemo razmisliti hoćemo li se i dalje baviti udomiteljstvom – dodao je Branko, koji se u trenutku kad smo ga posjetili zaputio prema crkvi.

Otišao se pomoliti za dušu svog djeteta. Biološki roditelji posjećivali su curicu dok je bila kod udomitelja, ali ne prečesto. Prvo ju je, kaže, posjećivala samo baka koja je bila vrlo brižna, a poslije i otac. Majka ju je prve godine posjetila samo jednom. Nije se, kaže, mogla načuditi da je dijete već prohodalo.

– Izgledali su kao brižni roditelji. Možda su u početku i bili, a možda su to samo odglumili – ispričao je Bojić.

Nedovoljno zaposlenika

Organi djevojčice čija je tragična sudbina slomila Hrvatsku spasit će živote mališana u Njemačkoj i Mađarskoj. Ostalo troje djece izuzeto je iz problematične porodice, no još uvijek se traži odgovor na pitanje što je spriječilo cjelokupni sustav da djeluje na vrijeme, zašto sustav nije spasio tragično preminulu djevojčicu. Bivši ravnatelj još uvijek je djelatnik Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, a nalazi stručnog nadzora trebali bi gotovi u utorak, najkasnije srijedu.

– Ako se dokažu nepravilnosti, mogu se očekivati najteže moguće sankcije, mogući su i otkazi – kazala je Marija Jugović, nova v.d. ravnateljica centra.

Najavila je kako će sa svojim djelatnicima obilaziti teren i pratiti sve slične slučajeve. Dodala je kako treba uzeti u obzir da na jednog socijalnog radnika dolazi 200 ljudi, tako da nijedan ravnatelj ne može reći da je dovoljno zaposlenika.

– Dolazim iz drugog centra, ovdje ne poznajem djelatnike i nisam upoznata konkretno sa slučajem. Želim razgovarati s djelatnicima da čujem i njihovu stranu priče. Odriješene su mi ruke i stalno sam u kontaktu s ministarstvom – rekla je Jugović, piše “Večernji“.

Facebook komentari