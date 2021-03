GLUMCI MOGU LAKŠE DA PREVARE POLIGRAF: Advokat Svetozar Vujačić o Lečićevom iskazu na detektoru laži

Branislav Lečić na poligrafu je odgovarao na pitanja o odnosu sa koleginicom Danijelom, gde su se sretali i kakava je bila priroda njihovog odnosa, navode izvori u medijima.

Da li glumci mogu lakše a “prevare” poligraf, može li žrtva u postupku da bude podvrgnuta ispitivanju i koliko je polograf jak dokaz u njegovu korist, odgovorili su advokati, tužioci i poligrafisti.

Advokat Svetozar Vujačić kaže za MONDO da je sigurno da ljudi određenih profesija, kao što su glumci, mogu lakše da obmanu i prevare ovaj “test istine”.

“Glumci imaju osobinu da mnogo lakše obmanu bilo koga, to im je zapravo profesija. Mnogi profesionalni glumci se stope sa svojim zanimanjem, pa nije retkost da glume svakodnevno, u stvarnom životu, iako toga nisu svesni. Ne bih isključio mogućnost da glumac ili glumica mogu da prevare poligraf mnogo lakše nego lekar ili učitelj. To je njihova profesionalna defomacija, kao kada se spremaju za ulogu”, kaže advokat Vujačić.

Nešto drugačije mišljenje ima Nikola Novak, jedini poligrafista u Srbiji sa američkom licencom, koji objašnjava da to što je neko glumac, ne može da utiče na moderni poligraf.

“Meri se nekoliko parametara, od disanja i otkucaja srca, do znojenja. Postavljaju se senzori ispod stopala i šaka, kao i na mesto gde ispitanik sedi. Oni beleže svaki pokret i svaki pokušaj manipulisanja. Glumci mogu da kontrolišu svoje ponašanje, čak i telo, ali ne mogu fiziološke reakcije, kao što je znojenje, grčenje creva, sužavanje ili širenje krvnih sudova, mada je u Egiptu, recimo, zabranjeno da svedoče jer tamo smatraju da mogu da odigraju ulogu svedoka”, navodi Nikola Novak za Kurir.

Kod poznatih ličnosti, naročito glumaca, postoji opasnost da šarmiraju poligrafistu i na taj način utiču na njegovu objektivnost, dodaje Nikola Novak.

Situacija da oštećeni, odnosno žrtva u postupku, bude podvrgnut poligrafu, bio bi gotovo presedan u Srbiji.

“Ipak, to nije nemoguće očekivati. Lećić, kao potencijalno osumnjičeni, ne može da zahteva da Danijela Štajnfeld ide na poligraf, ali može da taži sudija. Danijela može na to da dobrovoljno pristane ili da odbije bez objašnjenja. Ipak, čak i ukoliko Danijela Štajnfeld ne bi prošla poligraf, to bi bila samo nešto jača indiciija u Lečićevu korist i ništa više”, kaže Vujačić za MONDO.

Prema rečima Nikole Novaka, u Americi postoji praksa da na poligrafu budu saslušani i žrtva i osumnjičeni.

Prvo žrtva, a onda osumnjičeni, što kod nas nije bio slučaj. Takođe, u toj zemlji da bi neko ispitivao osobu osumnjičenu za silovanje, pedofiliju ili seksualnog predatora, on mora da prođe posebnu obuku i na takve osobe se primenjuje poseban set pitanja”, rekao je Nikola Novak za Kurir.

Poligraf na sudu nije dokaz, već samo smernica koja ukazuje da li treba da se nastavi istraga ili da ide u drugom smeru. Zovu ga detektor laži, ali on ne otkriva lažne i istinite odgovore, već registruje reakcije tela, rekao je ranije za MONDO Nikola Pantelić iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, koji je za MONDO otkrio detalje iz prakse ispitivanja poligrafom u Srbiji.

“Ako neko ne prođe poligraf ali nema drugih dokaza protiv njega, on neće biti procesuiran. Ipak, praksa je pokazala da često oni koji ne prođu poligraf, mogu da podlegnu i priznaju delo nadležnim organima. Postoje i slučajevi kada oni koji su krivi pristanu na poligraf kako ne bi produbili sumnju ili se nadaju da će ga prevariti”, kaže Nikola Pantelić.

Poligraf otkriva emocije u organizmu ispitanika koje aktiviraju mnoge fiziološke procese, širenja zenica, ubrzan rad srca, pojačano znojenje i disanje, poremećaj krvnog pritiska. Ipak, poligraf nije najpouzdaniji metod jer se u praksi pokazalo da su mnogi koristii različite metode da ga prevare.

“To rade menjanjem brzine disanja, znojenjem što je češće moguće, brojenjem unazad najvećom mogućom brzinom, razmišljanjem o nekim uzbudljivim ili zastrašujućim događajima iz života. Takođe, postoje i još i neke, manje sofisticirane mogućnosti. Moguće je napraviti pometnju u organizmu, tako što bi se prilikom davanja odgovora na pitanja ispitanik ujeo jako za jezik, ili bi u obuću postavio neki oštar predmet ili iglu na koju bi se ubo prilikom davanja odgovora na nevažna pitanja. Oštar bol će vitalne funkcije u organizmu praktično zbuniti i one će postati nepouzdane, što predstavlja dobru osnovu za očitavanje pograšnog rezultata na poligrafu”, objasnio je tužilac za MONDO.

U celom slučaju oko Branislava Lečića je zanimljivo to što je “odbrana mogla da bude vrlo jednostavna, da se prizna da je između njih nečega bilo, ali na dobrovoljnoj bazi”, kaže advokat Svetozar Vujačić.

“Ipak, cela situacija sa poligrafom, snimcima, prepiskama, polemikama oko toga da li se čuje njegov glas na snimku i ima li ona dozvolu da snima… Sve to dovelo je do komplikacije i zapetljavanja slučaja koji je, iz ugla odbrane, mogao da bude mnogo jednostavniji, jer jakih dokaza protiv njega svakako nema. Ipak, prema izjavama kolega iz JDP koji nisu stali na njegovu stranu i pojedinih starijih glumica, reklo bi se da oni nešto znaju. Lečić je za sada saslušan samo u svojstvu građanina. Tek ako se utvrdi da je ima elemenata za osnovanu sumnju, on će se pozvati u svojstvu osumnjičenog, ali čak ni tada ne mora da mu bude određen pritvor”, kaže Vujačić za MONDO.

