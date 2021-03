DR. ZORAN RADOVANOVIĆ O VAKCINISANJU U SRBIJI: “Vučićeva vlast je stihijski nabavljala vakcine da bi se hvalila, kada je vidjela da im istječe rok trajanja, počela je poklanjati i pozivati komšije…“

O vakcinisanju u Srbiji jutros su na srbijanskoj TV Nova govorili sarajevski doktor Bakir Nakaš i najpoznatiji epidemiolog iz Srbije Zoran Radovanović.

Bakir Nakaš je zahvalio vlastima u Srbiji zbog toga što su omogućili građanima Bosne i Hercegovoine, prije svega Federacije BiH, da se vakcinišu. On je kritizirao vlasti u Federaciji BiH zbog potpune nesposobnosti da zaštite zdravlje svojih građana koji su bili prisiljeni zaštititi svoje živote vakcinisanjem u Srbiji.

Doktor Zoran Radovanović kazao je da je riječ o lijepom i humanom gestu, ali da je on pokazao potpunu nesposobnost i nestručnost vlasti u Srbiji da urade svoj osnovni zadatak, a to je briga o zdravlju svojih građana. “Ova vlast nije uradila skoro ništa da svoje građane motiviše da se vakcinišu, dok, s druge strane, preko glavnih medija razni nadristručnjaci, antivakseri… odvraćaju ljude od vakcinacije, u čemu imaju značajnog uspeha jer se odziv ljudi na vakcinisanje smanjuje”, kazao je on. Dodao je kako je broj ljudi koji su umrli od koronavirusa u Srbiji, mnogo veći nego što se službeno saopćava.

Prema mišljenju doktora Radovanovića, vlast je proteklih mjeseci bez ikakvog sistema i plana, stihijski nabavljala vakcine gdje god je stigla samo zato da bi se mogla hvaliti da je u tome, kao u mnogo čemu drugom, “prva ne samo u regiji nego i u celom svetu”.

“U toj kampanjskoj nabavci vakcina nije se vodilo računa o njihovom roku upotrebe pa se tek nedavno ustanovilo da hiljadama vakcina ‘AstraZeneca’ taj rok istječe krajem ovog vikenda, nakon čega je uslijedila svakako humana akcija poklanjanja tih vakcina zemljama u regiji, a potom i javno pozivanje svih koji to žele, da se vakcinišu u Srbiji. Vakcine kojima je istekao rok trajanja, bit će uništene kao medicinski otpad, mi ne znamo koliki je to broj, ali znamo da to uništavanje košta pa se može zaključiti da se vakcinisanjem više od 20 hiljada ljudi iz regije na neki način umanjeni troškovi uništavanja vakcina s isteklim rokom trajanja”, kazao je dr. Zoran Radovanović.

