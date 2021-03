Milanović o Plenkoviću: Ružan je, a o ženama govori kao svodnik

Plenković je samo obični magistar, dakle ništa, kao ni ja, kazao je.

“Ima jedan film – Brutti, sporchi e cattivi. To jest, Ružni, prljavi, zli – talijanski film. Prvi je ružan, to je Plenković, ne mislim na fizičku pojavnost, ali ženi od 50 godina govori kao da je njegova priležnica, a on svodnik”, kazao je Milanović komentarišući raspravo oko kandidature Zlata Đurđević za predsjednicu Ustavnog suda.

Drugi je prljav, Pupovac, koji je rekao da je padobranka, dodaje, čovjek koji je ušao u Sabor s 10 hiljada glasova. Na svakim izborima dobijem više glasova Srba nego Pupovac u cijelom svom bezvrijednom političkom životu, smatra Milanović.

Okomio se i na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića rekavši kako ga cijela Hravtska zove “Njonjo”. prenosi “Klix“.

“Gospodin Njonjo, tako ga zovu i u HDZ-u, on se danas outao u Saboru. Rekao je ono što suverenisti, suverenacisti govore danima, na razini šovinističke mržnje. Rekao je danas da je protiv Đurđević, zato što je ona bila protiv izručenja osoba odgovornih za ubojstva Đurekovića”, izjavio je Milanović.

