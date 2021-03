Hrvatska u očaju, poručuju: “Zatvorite nas skroz, ni otpad više ne odvozimo”

Osnovna škola jučer je potpuno prešla na online nastavu, dječji vrtić je zatvoren još od petka, a do ponedjeljka nema ni prikupljanja otpada zbog velikog broja zaraženih u Komunalnom poduzeću “Bilan”.

Također, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska ukinula je upravne poslove u Orebiću, gdje se u prostoru Vatrogasnog doma svakog četvrtka moglo obaviti sve vezano uz dokumente, bez obveze odlaska u Policijsku postaju u Stonu, piše Slobodna Dalmacija.

Online nastava

“Trenutačno imamo 38 aktivnih slučajeva, a u samoizolaciji je 41 osoba. Osnovna je škola prešla na online nastavu, a komunalno poduzeće polako se ekipira, vjerujem da će u ponedjeljak normalno nastaviti s odvoženjem otpada. Prošle godine se zbog epidemije koronavirusa uopće nije odvozio krupni otpad, sada je to nedavno učinjeno i, nažalost, virus je ušao među djelatnike”, rekao je Tomislav Ančić, načelnik općine Orebić.

Inače, mješoviti otpad se u Orebiću odvozi dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom, a za vrijeme turističke sezone još i srijedom. Dakle, danas se odvoz otpada preskače, a Ančić očekuje da se od ponedjeljka vrate uobičajenom ritmu.

U četiri općine na području Dubrovačko-neretvanske županije (Dubrovnik, Ston, Župa dubrovačka i Konavle) nije ni bilo ublažavanja mjera 1. marta, tamo se terase kafića nisu otvorile, od jučer su te strože mjere proširene i na dolinu Neretve, no to još uvijek ne vrijedi za općinu Orebić.

“Tri pelješke općine (Orebić, Trpanj i Janjina) te otoci Korčula, Mljet i Lastovo još uvijek imaju onakve mjere kakve su od ublažavanja 1. ožujka. Nadzori terasa kafića su pojačani, ali očekujemo i priželjkujemo strože mjere, odnosno da terase kafića ponovno budu zatvorene. Općina ne može donijeti te mjere, to treba učiniti županijski Stožer civilne zaštite. Ovih će se dana odlučivati o novim mjerama i očekujemo da će one biti strože”, poručuje Ančić.

Veliki dio mještana Orebića živi od turizma, zato im je jako važno da se turistička sezona dočeka s boljom epidemiološkom situacijom.

“Strože mjere bile bi u svrhu da se do sezone iščisti situacija, smanji broj zaraženih, i smatramo da bi pooštravanje mjera dovelo do poboljšanja epidemiološke situacije”, dodaje orebićki načelnik.

A dok terase kafića još uvijek rade, u njima sjede grupice od dvoje-troje ljudi. Nisu baš razgovorljivi, ne žele da ih fotografiramo.

“Ne bojim se korone ni sotone”, kaže jedan stariji muškarac.

Njegov prijatelj kaže kako se više boji za mlade.

“Ja se bojim za vas mlade, što će biti kad nitko ništa ne radi, kakva nam je budućnost. Konobari uredno nose maske, kažu kako nema gostiju kojima je hladno pa bi htjeli ući u zatvoren prostor kafića. I da ih ima, ja im ne dam da uđu”, poručuju.

I u susjednom kafiću konobar kaže da je najvažnije poštovati mjere.

“Moramo se držati mjera, poštovati distancu i to je to. Evo, nisu nas još zatvorili, a ako nas već trebaju zatvoriti, možda to i pomogne, pa da se nakon dva tjedna sve smir”, tvrdi konobar.

Jedno od žarišta je i dječji vrtić u Orebiću, koji je zatvoren već sedam dana, od prošlog petka. Tri odgojiteljice su pozitivne na koronavirus.

“Jedna kolegica je otprije bila pozitivna, a sada smo dobili potvrdu za još dvije. Činjenica je da su djeca najčešće asimptomatski prenositelji koronavirusa, to se potvrdilo i u našem slučaju. Sreća je da se vrtić zatvorio još u petak, hvala Epidemiološkoj službi i Stožeru što su brzo reagirali”, kazala je Sanda Menkadžiev, rdirektorica Dječjeg vrtića Orebić.

Direktorica vrtića ističe kako se od početka epidemije u vrtiću provode sve potrebne mjere kako bi se spriječilo širenje koronavirusa.

Djeca na Zoomu

“Djeca su vrlo često vani na zraku, stalno provjetravamo prostore, često se peru ruke. Roditelji uopće ne ulaze u zgradu. Ali među djecom tako male dobi nema mogućnosti distance, ako dijete plače kad padne, moraš ga zagrliti i utješiti. Vrtić je specifičan, i u školi se mogu razmaknuti klupe, a ovdje je to nemoguće. Imamo 160 djece u šest grupa. Sigurna sam da kolegice nisu zarazile jedna drugu, nego su virus dobile od djece. Ne može se točno reći koliko je djece zaraženo, ona su najčešće bez simptoma i malo njih se i testira “,kaže Menkadžiev.

Sagovornica Slobodne Dalmacije objašnjava kako su vrtićka djeca u takozvanoj pasivnoj izolaciji.

“Djeci nije zabranjeno šetati, biti vani na zraku, ali ne bi smjeli biti u kontaktu s djecom iz drugih obitelji. Roditeljima nije lako, djeca ipak provedu u vrtiću po devet sati, stoga im dajemo upute da im olakšamo. Još prošle godine smo uveli “vrtić kod kuće”, svaki dan smo s djecom u kontaktu preko Zooma, tako da ipak rade dio onoga što rade kad su u vrtiću”, objašnjava direktorica vrtića.

Još jedno žarište je i franjevački samostan Gospe od Anđela iznad Orebića, u Podgorju, gdje zaraženih ima u pjevačkom zboru, pa nema misa do daljnjega.

Nakon objave o tome mnogi su mislili da je riječ o župnoj crkvi Pomoćnice kršćana u centru Orebića, no to nije tačno; odande, koliko je poznato, nisu potekli slučajevi zaraženih, piše Slobodna Dalmacija.

