Vodeći hrvatski stručnjaci otkrili koliko će borba s pandemijom još potrajati

Marija Bubaš, dr. med., pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekla je da raste broj zaraženih, ali da je taj broj cijelo vrijeme tinjao, te da se samo jedan dio može pripisati popuštanju mjera.

– Trenutačno smo došli do maksimuma što se tiče popuštanja mjera, rekla je dodavši da su najviše dominantna obiteljska manja okupljanja, zanemarivanje simptoma, kasno javljanje obiteljskim liječnicima i cirkulacija iz obitelji u mjesto rada, pa u školu, vrtić…

– Ne želimo porast daljnjeg broja novozaraženih, pa samim time i broj hospitaliziranih i smrtnih slučajeva. Sve se to prati s odmakom od tri tjedna i bilo bi dobro da se tu pronađe balans između napretka cijepljenja i pridržavanja mjera, dodala je.

Istaknula je da je trenutna situacija bolja nego što će biti sutra, a lošija nego je bila jučer, a opet da je donekle bolja nego što smo imali u studenom i prosincu.

– Mjere koje smo imali tada postigle su svoj rezultat. Bolje je suzdržavati se nego imati strože mjere, rekla je Bubaš.

Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja Braunschweig, rekao je da došlo do opuštanja mjera jer su vlade pod pritiskom javnosti.

– Ovaj virus djeluje na to kako se ponašamo i ako dolazi do veće komunikacije među ljudima, dolazi do većih mogućnosti da se virus više širi.

“Turistička sezona ovisit će o nama”

Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH, osvrnuo se na turističku sezonu. Rekao je da će ona ovisiti o građanima i da je najvažnije kako se ponašaju.

– Važno je da shvatimo da nema te mjere koja može prisiliti ljude da nose masku u zatvorenim prostorima. Ne može se mjerama stožera narediti prozračivanje i prisiliti ljude da drže distancu ako oni to ne žele. Stožer može ograničiti okupljanja, ali ako se ti isti ljudi okupljaju u zatvorenim prostorima gdje nije moguće provjeriti kako se ponašaju, virus će se širiti. Na nama je da odlučimo hoćemo li osnovnim mjerama – pranje ruku, držanje distance i nošenje maske, spasiti sezonu ili ne, rekao je.

O aferi s cjepivom AstraZenece

Tihomir Vinković, vanjskopolitički komentator HRT-a, komentiravši aferu s cjepivom AstraZenece u Italiji rekao je da su milijuni doza došli iz pogona u Nizozemskoj koji je AstraZeneca iznajmio, a koji nema dozvolu poslovanja u EU-u.

– S druge strane šuti se o tome da u SAD-u AstraZeneca ima nekoliko desetaka milijuna cjepiva, a ono nije odobreno u SAD-u i ne dolazi u EU.

Osvrnuo se na Belgiju koja ima najveću proizvodnju Pfizerova i AstraZenecina cjepiva, a cijepljeno je malo više nego u Hrvatskoj.

– Oko 18 sati objavljeno je da se pojačavaju mjere jer je 50 posto veća zaraženost nego jučer. Belgija se opet zatvara. Pet mjeseci su zatvoreni kafići i restorani, a od ponedjeljka se zatvaraju i trgovine koje ne prodaju živežne namirnice. Situacija je vrlo ozbiljna. Velika je ogorčenost kad čujete da se 30 milijuna doza nalazi negdje na teritoriju EU-a, a ne može se koristiti u EU-u, rekao je.

“Iluzorno je od farmaceutske industrije očekivati sentiment”

Na pitanje je li politika doživjela poraz od farmaceutske industrije i kapitala, Igor Francetić, klinički farmakolog, Centar za ekspertnu medicinu, rekao je da ne raspolaže s dovoljno podataka, ali da je iluzorno od farmaceutske industrije očekivati neki sentiment jer njezin proizvod je lijek koji sprječava ili liječi bolesti.

– Oni funkcioniraju na principu profita. Meni je ovo veliko razočaranje u EU kad čujem da se nekoliko milijuna doza AstraZenecina cjepiva skriva u Italiji. Mislim da je ovo nova situacija za cijeli svijet, rekao je dodavši da su se i farmaceutske tvrtke zaletjele s obećanjima koliko mogu isporučivati cjepiva, ali i da je došlo do nejasnih postupaka proizvođača koji ne isporučuju cjepivo s dogovorenim ritmom.

Dvostruka mutacija virusa

U Indiji je zabilježena dvostruka mutacija. Čičin-Šain je rekao da to nije ništa novo i da su već vidjeli druge virusne varijante ovog koronavirusa koje su mutirale na više od jednog mjesta.

– Te su mutacije nastale kao pokušaj virusnog bijega od imunog nadzora, jer kad se virus tako promijenio, onda ga protutijela od ljudi, koji su preboljeli koronu, teže prepoznaju, rekao je.

Istaknuo je i da cijepljenjem imamo velike šanse da budemo zaštićeni i protiv novih varijanti koje imaju po dvije ili tri mutacije.

Na pitanje hoće li se situacija s cjepivima dodatno zakomplicirati, rekao je da je on optimist.

– Prošla je godina dana otkada se virus pojavio do trenutka kada su prva cjepiva odobrena. To se nije dogodilo u povijesti čovječanstva. Hrvatska nije gdje bismo mi htjeli da bude, ali Hrvatska, a i cijeli EU su iznad svjetskog prosjeka. Postoji još mnogo zemalja u kojima cijepljenje ide još sporije nego kod nas, istaknuo je,prenosi Slobodnabosna

Očekivanja od pandemije

– Problem je što imamo varijante koje su opasnije, ali imamo cjepivo i nadam se da ćemo ovu pandemiju ostaviti iza sebe za godinu-dvije, rekao je Čičin-Šain.

Francetić pak smatra da će ovo trajati godinama i da iako imamo cjepiva, ona ne rješavaju problem.

– Svi se trebamo ponašati odgovorno, pa i oni koji su cijepljeni, naglasio je.

Teško je biti vidovit, ali trajat će do sljedećeg ljeta sigurno, rekla je Bubaš.

