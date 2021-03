Nesreća kraj Okučana: “Užasnuta djeca neutješno su plakala, a srce mi se kidalo kada sam čuo vapaje na engleskom…”

Četiri strana državljana su izgubila život dok ih je 17 spašeno u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila jutros pred zoru na autocesti A3 nadomak Okučana. Oko 4.10 sati užarili su se telefoni dežurnih službi pa je u jednom trenutku na mjestu užasa bilo preko 50 osoba (djelatnika Hitne, policije i vatrogasci) koje su pokušavale ispod bala papira za tetrapak izvlačiti unesrećene. Svaka od bala je, kako doznajemo, teška preko tonu i bile su u paletama pod kojima je četvero stranaca izgubilo život. Preživjeli su se, pak, predstavili kao državljani Sirije.

Sve je počelo kada je pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima 42-godišnji srbijanski državljanin teretnjakom Man s poluprikolicom srbijanskih oznaka vozeći se po sjevernom kolničkom traku skrenuo te probio ogradu i završio na boku na južnom traku. U tom prevrtanju iz teretnjaka su, osim bala papira, počeli ispadati i migranti. Bolji život u nekoj od zemalja Europske unije odlučilo je potražiti njih 21, među kojima je bilo i dvoje djece.

– Ne očekujete takve scene iako smo svakakve užase vidjeli. Pokušavate uključiti razum, isključiti emocije i najbrže pomoći u izvlačenju unesrećenih. Kidalo mi se srce kad sam, prolazeći pokraj jedne bale vidio ispod nje nogu koja se ne miče, i pritom čuo na engleskom jeziku vapaj mladića: ‘Help, please help us. Please. I’m down here’. Bio je to jedan od šestorice unesrećenih koji su izvučeni živi iz kamiona. Dječica osnovnoškolske dobi su bila užasnuta i neutješno su plakala – kaže za Jutarnji jedna od osoba koja je bila na intervenciji spašavanja.

Na mjestu nesreće pristiglo je čak 12 vozila Hitne pomoći, a cesta se u jednom trenutku morala privremeno i zatvoriti s obzirom da je na sjevernom traku iz šlepera iscurilo gorivo dok su na južnom bili unesrećeni.

Pred vatrogascima iz Novske, Gradiške i Okučana uslijedili su izazovni sati intervencije. Svaki komad tereta u kamionu i onog što se vani rasuo, morali su odmaknuti i temeljito pretražiti kako bi pronašli sve unesrećene.

Kako doznajemo, u prevrtanju tegljača se otvorila gornja stranica koju je nakrcani teret probio pa su kroz taj otvor poispadali nesretni ljudi.

Ozlijeđene osobe su vozilima Hitne prevezene u bolnice u Pakracu, Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški. I dok se za život jednog muškarca liječnici gradiškoj bolnici bore za život, ukupno ih je petero teško ozlijeđeno, dok ih je šest zadobilo lakše ozljede.

U tijeku je policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do nesreće a samim time i kaznena odgovornost vozača koji je svjesno ili ne, osim zaduženog tereta prevozio ilegalce. Nije za isključiti da je granicu prešao bez ekstra tereta i da su se strani državljani ukrcali na području Hrvatske u šleper. Je li slijetanju s kolnika “kumovao” umor, san, neprilagođena brzina ili nešto drugo, još uvijek nije poznato.

PU brodsko-posavska: U toku je očevid

Brodsko-posavska policija je poslala priopćenje o nesreći, a detaljnije će obavijestiti javnost o svemu nakon obavljenog očevida.

– Noćas, u 3.12 sati, u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na autocesti A3, na sjevernoj strani u blizini Okučana. Policijski službenici su odmah upućeni na mjesto događaja, gdje su potvrdili istinitost dojave te utvrdili da se prevrnulo teretno vozilo nacionalnih registracijskih oznaka Republike Srbije. Prema prvim potvrđenim informacijama četiri osobe su smrtno stradale, dok je više osoba ozlijeđeno.

U 4.10 sati, policijski službenici su privremeno zatvorili promet na sjevernoj kolničkoj traci autoceste, te potom u 5.20 sati i na južnoj kolničkoj traci autoceste, zbog mogućnosti prilaza vozilima žurnih službi i pružanja pomoći ozlijeđenim osobama. Ozlijeđene osobe su zbrinute u bolnici u Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu i Pakracu.

U tijeku je osiguranje mjesta događaja i obavljanje očevida u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom, a kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti pod kojima se dogodila prometna nesreća te identitet stradalih i ozlijeđenih osoba koje su se prema prvim informacijama nalazile u tovarnom prostoru teretnog vozila. Nakon obavljenog očevida, Policijska uprava brodsko-posavska izvijestit će javnost o svemu utvrđenom, priopćeno je iz PU brodsko-posavske, prenosi “Jutarnji“.

