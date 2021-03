Zelić: U Srbiji do sada 626 slučajeva neželjenih reakcija nakon vakcinacije

Do sada je u Srbiji prijavljeno ukupno 626 slučajeva neželjenih reakcija nakon vakcinacije protiv koronavirusa, a nije bilo nijednog prijavljenog slučaja embolijskih ili trombolitičkih poremećaja nakon primljene AstraZeneca vakcine, izjavio je danas Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva, javlja Anadolu Agency (A).

“Pokazalo se da su vakcine izuzetno bezbedne, ali i efikasne”, kazao je Zelić za Radio-televiziju Srbije.

On je naveo i da je Agencija za lekove i medicinska sredstva proveravala bezbednost AstraZenece, ali i svih drugih vakcina.

“Trenutno imamo 82 prijavljena slučaja neželjenih reakcija na AstraZeneca vakcinu, ali su one sve bile očekivano uobičajeno blage, a tako je bilo uglavnom i za sve ostale vakcine: to su bol na mestu primene, otok, malaksalost, povišena temperatura. Ništa što bi nas zabrinulo”, rekao je.

Istakao je da nije bilo nijednog prijavljenog slučaja embolijskih ili trombolitičkih poremećaja, opstrukcije i prekida protoka krvi kroz krvne sudove koji su izazvali tu zabrinutost u Evropskoj uniji.

“Mi smo juče imali sastanak s Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, na kojem su bili predstavnici Evropske agencije za lekove, koji su potvrdili isto to. Mi smo dan ranije, pre saopštenja EMA, izdali naše saopštenje gde smo želili da uverimo građane da je odnos koristi i rizika neuporedivo na strani koristi”, naglasio je.

Najviše građana primilo je kinesku vakcinu Sinopharm u Srbiji, a u opticaju su pored AstraZenece, i Pfizerova, kao i ruska Sputnik V vakcina. Ukupno je bilo 626 slučajeva neželjenih reakcija na sve vakcine.

“Dvesta se odnosilo na Pfizer vakcinu, 224 na Sinopharm, 118 na rusku i 82 na AstraZenecu. Dva slučaja nismo imali definisano koja je vakcina”, rekao je.

Na pitanje da li je bilo građana koji su morali u bolnicu zbog neželjenih reakcija, Zelić je naveo da su imali nekoliko slučajeva težih neželjenih reakcija.

“Ukupno su četiri povezana s vakcinama. Prijavljuju se i druge neželjene reakcije težeg tipa, ali se pokazuje istragom da one nemaju veze s vakcinama i to je jako bitno da građani razumeju da se mi maksimalno posvećujemo svakom ovom slučaju, da istražujemo šta se desilo i dolazimo do odgovora koji je u interesu pre svega populacije, ali i zaštiti od kovida”, naveo je Zelić.

On je kazao i da se očekuje da vakcina Moderna stigne u Srbiju.

