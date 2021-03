Vučić: U Srbiji se otvara fabrika vakcina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Manami, glavnom gradu Bahreina, da će u Srbiji biti izgrađena nova fabrika vakcina u kojoj će se proizvoditi vakcina protiv koronavirusa kineskog proizvođača Sinofarm, javlja Anadolu Agency.

On je za televiziju “Pink“ rekao da će se u toj fabrici proizvoditi i druge vakcine, dok će se ruska Sputnjik V praviti na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu.

Vučić je obišao Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein, te ocenio da Srbija otvara nove vidike i “prozore koji do sada nisu bili otvoreni”.

Rekao je da fabrika vakcina “neće mnogo da košta, možda kao jedna bolnica, ali da će vredeti više nego deset aviona lovaca“.

Vučić je dodao da će u ponedeljak biti održan prvi radni sastanak u vezi sa izgradnjom fabrike za vakcine i da će se u izgradnju krenuti za mesec dana. Naglasio je da se za godinu dana mogu očekivati prbe vakcine proizvedene u Srbiji.

Vučić je izrazio očekivanje da neće biti doneta odluka o tome da COVID pasoš važi samo za vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove (EMA) jer je to protiv vrednosti Evropske unije.

“Reagovao sam pravično, ali nema od toga ništa. Postoji alternativa tome, da odnesete potvrdu o antitelima, a to ćemo za svakog koju god vakcinu da je primio da završimo. Izdavaćemo to za antitela, to će sigurno važiti za dva meseca”, rekao je Vučić.

Srbijanski predsednik je upitao kako neko misli da uvodi COVID pasoše kada regionu Zapadnog Balkana nije dostavljena nijedna vakcina.

“A šta smo mi? Ko smo mi? Zato što smo se snašli bolje nego vi, moramo da budemo ponizniji i lošiji da bismo bili dovoljno dobri. Tri miliona Mađara biće vakcinisani ruskom i kineskom vakcinom, među njima i premijer Viktor Orban. Kako su to mislili da izvedu”, pitao je Vučić.

Istakao je da ljudi ne treba da se uzbuđuju i da će u četvrtak ili petak i on primiti kinesku vakcinu.

“Tako da ću i ja morati da vadim antitela. Ni ja neću moći da idem u Brisel”, rekao je Vučić.

Poručio je da ako EU zaista uvede COVID pasoše i to samo za vakcine odobrene od EMA-e, Srbiji će to otvoriti nove vidike i da će otvoriti svoje granice za one koji primaju i kineske i ruske vakcine i da će Srbija imati milione turista iz Azije.

Dodao je da je nesrećan zbog toga što veliki broj ljudi ne želi da primi vakcinu, te poručio da su vakcine sigurne

