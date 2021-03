Sramota! Nemanja je napravio grupu na kojoj se dijele slike go*ih bivših djevojaka i ne kaje se zbog toga

Cijela javnost u Srbiji digla se na noge nakon što je Staša Ivković iz Vršca (21) otkrila da se na Telegramu nalaze brojne grupe na kojima muškarci, bez dozvole, dijele eksplicitne slike bivših djevojaka.

Podršku Staši i drugim djevojkama koje su objavile istinu o osvetničkoj po*nografiji i mračnim grupama, pružio je i jedan korisnik Tvitera koji je podnio i krivičnu prijavu protiv administratora tih jezivih grupa.

– Podnio sam krivičnu prijavu protiv više nepoznatih počinilaca koji su vodili i učestvovali u tim grupama zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela koja su protiv po*ne slobode i protiv prava i sloboda čovjeka i građana. Najmanje 50 njih mi se javilo sa svojim pričama iz prošlosti i sadašnjosti, a među njima čak i jedna koja je u drugom stanju. Ucjenjivane su snimcima i fortografijama – kaže za Kurir Tviteraš koji je zbog prijetnji koje prima želio da ostane anoniman.

Kurir je ušao u trag Nemanji Stojiljkoviću, osnivaču jedne od tih grupa – “Nišlijke”, koja broji oko 24.000 članova. Iako mnoge djevojke tvrde da im je nedozvoljeno objavljivanje njihovih brojeva telefona, adresa i fotografija, uništilo život, Stoiljković u razgovoru za Kurir kaže da se ne osjeća krivim.

– Ja sam samo napravio grupu “Nišlijka”, kao administrator nisam ništa kačio. Ne znam zašto me sada smatraju nekim manijakom – navodi on i dodaje da grupa postoji dva mjeseca. Na naše pitanje da li je tačno da su se na grupi razmijenjivale eksplicitne fotografije djevojaka bez njihove dozvole, on odgovara: – Da, bilo je… Međutim, postojala su određena pravila. To što se piše da smo izbacivali sadržaj sa maloljetnicama i dječijom po*nografijom apsolutno nije tačno. To je bilo striktno zabranjeno, kao i neka sakaćenja ljudi i vrijeđanja… Za to je bilo obavezno banovanje.

On ne vidi ništa sporno ni u objavljivanju slika go*ih žena bez njihove dozvole i znanja. Na naše pitanje da li mu je smetalo objavljivanje takvog sadržaja iz moralnih razloga, odgovara:

– Šta ja imam sa tim?! Ja to nisam postovao. To treba tuđu savjest da pogađa, ne moju. Grupu sam napravio zbog zezanja. To što su drugi slali mene apsolutno ne dotiče, ja sam se držao svih pravila grupe.

Ova šokantna izjava, bez i trunke empatija i kajanja, iznenadila je i Stašu Ivković:

– Ne mogu da vjerujem da on ne vidi ništa loše u tome da ugrožava nečiju privatnost, da ponižava djevojke, djecu i žene. Meni se toliko djevojaka javilo koje su zbog postavljanja njihovih privatnih fotografija preživjele ogromne traume i obilježene su za cijeli život. Samo to što je osnovao grupu je dovoljno. Kako bi se osjećao da se na toj grupi nađe njegova rođena sestra. Da li bi mu i tada to bilo zezanje i čista zabava? – pita ova djevojka.

Grupa “Nišlijke” je ugašena.

Vulin: Naći ćemo počinioce i kazniti ih

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je juče da je Upravi kriminalističke policije (UKP) dat nalog da istraži slučaj objave fotografija i snimaka žena na Telegram i poručio da će policija one koji su to postavili naći i da će oni biti kažnjeni.

– Razgovarao sam sa direktorom policije Vladimirom Rebićem i on je, na moju molbu, već dao odgovarajuća naređenja UKP da se pozabavi ovom konkretnom stranicom – rekao je Vulin i dodao da se oni koji mogu tako da pogaze nečiju intimu i zloupotrebe nečije povjerenje ne mogu nazvati ljudima.

– Oni će biti predmet naše obrade, naći ćemo ih i kazniti. U srpskom društvu tako nešto neće se tolerisati.

SBPOK traži podatke od “Telegrama”

Iz MUP je saopšteno da pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) preduzimaju sve mjere i radnje radi otkrivanja krivičnog djela i rasvjetljavanja činjenica i okolnosti vezanih za fotografije i video materijal koji se pojavio na grupama na aplikaciji “Telegram”.

– Po naredbi ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i direktora policije Vladimira Rebića, pripadnici SBPOK-a izvjestili su o konkretnom slučaju nadležno Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Odjeljenje za visokotehnološki kriminal, po nalogu nadležnog tužilaštva, između ostalog obratit će se kompaniji “Telegram” za dostavu podataka – navedeno je u saopštenju.

