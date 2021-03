Zemljotres pogodio Sisak, osjetio se i u BiH: “Nema više spavanja”

Potres jačine 3,7 prema Rihteru pogodio je u utorak oko dva sata iza ponoći okolicu Siska, izvijestio je Evropski mediteranski centar za potrese (EMSC).

Kako prenose mediji u Hrvatskoj, epicentar potresa bio je 11 kilometara jugozapadno od Siska, na dubini od 1 kilometra.

Prema opisima stanovnika u komentarima EMSC-ove objave, potres se osjetio na širem području Sisačko-moslavačke županije.- Sisak. Protresao ormare i zaljuljao. Neugodno buđenje uz čudan zvuk; Zatresla se cijela kuća!; Jako ružan zvuk i dosta je zatreslo. Nema više spavanja – samo su neki od komentara. prenosi Avaz

Zemljotres se osjetio i u sjevernim dijelovima Bosne i Hercegovine.

