Dušica je umrla poslije abortusa u privatnoj klinici, njen muž kroz suze: “Dvaput mi se onesvijestila u rukama, otvorila oči i pitala za sina”

Mladoj ženi je iz zdravstvenih razloga abortus izvršila ginekolog M.V. sa blizu 15 godina radnog staža. Kako je Vladimir, Dušičin muž rekao “Blic“, ginekološkinji zamjera što nije izvršila analize budući da je njegova supruga imala diskus herniju, a da joj se dvije nedjelje prije abortusa pojavio otok na jednoj nozi.

Iako rezultati obdukcije još nisu dostavljeni ni porodici ni nadležnim organima, Vladimir kaže da je saznao da je tromb izazvao smrt.

– Ja mislim da je zbog otoka na nozi prije abortusa trebalo uraditi opsežne analize pa bi se otkrio taj tromb i u toj situaciji mi bismo dalje radili po uputstvima ljekara specijaliste – kaže on.

Taj rutinski hiruški zahvat trajao je između pola sata i 40 minuta. Suprug priča da je Dušica izašla iz ordinacije u polusvijesnom stanju.

– Prvi put se onesvijestila kada je krenula do toaleta. Tada sam pomislio da je omamljena od anestezije. Pritrčao sam i i zadržao je da ne padne. Ostala mi je rukama i po drugi put se onesvijestila. U tom trenutku stigao je njen brat i ekipa Hitne pomoći, koje sam u onom metežu i izbezumljenosti uspio da pozovem. Hitna pomoć je odmah krenula da joj pruža pomoć, ali ona je otvorila oči tek kada se čuo glas našeg sinčića iz duge sobe. Pitala me je da li je to naše dijete, odgovorio sam potvrdno, a ona se okrenula bratu i rekla: “Čuvajte mi sina”. To su bile njene posljednje riječi – prisjeća se Dušičin suprug.

Podsjećamo, Dušica je preminula 23. februara oko 21. 50 sati, dva sata poslije izlaska iz ordinacije. Umrla je na rukama svog supruga u porodičnoj kući i u prisustvu Hitne pomoći koja ju je hitno prebacila u Službu urgente medicine pri Opštoj bolnici u Leskovcu, gdje pokušaj reanimacije nije dao rezultate.

Iza sebe je pored supruga Vladimira ostavila trogodišnjeg sinčića, sestru i brata.

