Milanović: Vakcine bih kupio i od čečenske mafije da su dostupne

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dao je u četvrtak intervju za Novu TV u kojem je prokomentirao aktualna događanja u zemlji godinu dana nakon što je izabran na tu dužnost.

– Nije mi dosadno na Pantovčaku, nikada mi nije bilo dosadno. Nije ovo posao, to je poziv. Pamtit ćete godinu, ne mene, po lošem. Nisam radio nikakvu bilancu svojih rezultata. Ne mogu ja govoriti što je najbolje, sigurno je bilo dobrih i manje dobrih, ali i preimpulzivnih stvari. Ako sam nekada nekoga previše nagazio, općenito govorim, to je uvijek dilema – rekao je Milanović.

Kad ga je novinar upitao je li njegov stil “uličarski”, odgovorio je:

– Jeste kad bili na ulici? Ne govorim uličarski. Imali smo Mesića koji je star, mlađi sam nego što je on bio ‘91. Nije isti stil Tuđmanov, Mesićev, moj, Kolindin… Ja sam ja. Ljudi su jako dobro znali koga su birali, što vidiš to dobiješ.

Upitan je li ljevica protiv njega, kazao je:

– Koja je to ljevica protiv mene? Malo su se ograđivali jer se boje. Strah je đava. Kad se ljudi u politici boje, gledaju Twitter, onda na kraju reagiraju defenzivno. To je sve u okviru pristojnog dijaloga. I s Josipovićem sam se znao razmimoilaziti i prozivati, to ne znači da nismo u mnogome na istoj strani.

O odnosu s Plenkovićem je rekao:

– Odnos s premijerom je bio da sam u svim osjetljivim stvarima imao podršku. Nisam previše analizirao niti predbacio svaki Vladin korak jer mislim da to može biti nepošteno, čak prljavo. Protivim se načinu uvođenja vanrednog stanja preko plota, baciš cucku kost i on zagrize. Grupa neizabranih ljudi odlučuje o našim slobodama. To je nekim ustavnim sucima jasno. Pišu izdvojena mišljenja, to je hrabro – rekao je Milanović pa na upit novinara govorio malo o svojem položaju.

O situaciji s vakcinama rekao je sljedeće:

– Svi su izigrani, vakcina dolazi i počet će dolaziti, liječnici i sestre će po ulicama tražiti ljude da se vakcinišu. Vakcina će biti. Kada vakcina bude više nego ljudi koji se žele vakcinisati, priča je završena, kao recimo u BiH. To su činjenice – rekao je i dodao da on nije uvijek slušao što mu sugerira EU, prenosi “Fokus“.

– Da smo slušali Bruxelles, znate kad bismo donijeli zakon o kreditima i konverziji sa švicarcima? To nije suverenizam, to je elementarna dužnost države. Ako je dostupno, vakcine bih kupio i od čečenske mafije. Kakav Bruxelles, kad je frka nema Bruxellesa, radiš u svom interesu. Rusko cjepivo postoji i sad nam treba – kazao je.

