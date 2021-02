Virusni imunolog Čičin-Šain kaže da rusko cjepivo ima jedan veliki nedostatak

Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, vjeruje da će najavljeni protokol o cijepljenju isključiti cijepljenje preko veze.

“Organizacija i dobar sustav prevenira takve radnje. Ljudi moraju biti prijavljeni kod svojih obiteljskih liječnika i oni moraju dolaziti na punktove sukladno pozivu, u točno vrijeme i tada problema nema”, rekao je.

Mayer dodaje da protokol i dalje ne mijenja prioritetne skupine, koje se znaju već dva mjeseca.

“Napravljen je kako bi se liječnicima obiteljske medicine olakšalo kako će znati slagati listu prioriteta. Oni najbolje znaju svoje pacijente, ne moraju nužno cijepiti. Mi na punktu ne stignemo ispitati cijelu anamnezu”, rekla je. Mayer kaže da ne zna kako su ljudi znali kako doći preko reda na cijepljenje.

Što i kako s viškom?

“Mislim da je neprihvatljivo da ijedna doza propadne. Mi nemamo viška doza, mi se borimo za svaku dozu i borimo se na sve načine da cjepivo ne propadne. Pfizerovo cjepivo ima šest doza. Kada ju otvorite, bočica na sobnoj temperaturi može biti dva sata. Kada vidimo da nema dovoljno ljudi na punktu, naravno da ćemo potražiti osobu u blizini, osobu starije dobi, i ako nas netko pita da ga cijepimo, a već s vrata vidite da je osoba visoke dobi, tu uopće nema dileme”, rekla je.

Mićović je rekla da u Primorsko-goranskoj županiji cijepljenje preko veze ne dolazi u obzir.

“Ukoliko na nekom punktu preostane cjepiva, logika je takva da na drugi punkt dolaze ljudi i oni se nastavljaju cijepiti. U PGŽ-u mi ćemo s AstraZenecinim cjepivom cijepiti starije stanovništvo. Mi smo u komunikaciji s obiteljskim liječnicima, ukoliko bilo tko ima dvojbu, rekli smo im da se mogu okrenuti i prema mlađima”, objasnio je.

Virusni imunolog: U Brazilu se u nekim regijama populacija već prokužila

Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja Braunschweig u Njemačkoj, smatra da ljude treba nastaviti cijepiti onom brzinom koju kapaciteti omogućuju.

“Vjerujem da će se do ljeta ili rane jeseni cijepiti svi u rizičnim skupinama i onda ćemo jesen i zimu dočekati daleko mirnije”, rekao je.

“U Brazilu se populacija u nekim regijama, Amazoni, već prokužila. Pojava novog soja je reakcija virusa na populaciju koja je imuna, zato što se nije mogao razmnažati, došlo je do mutacije virusa. Postoji ogromna razlika između prirodne imunosti i one koju dobivamo cjepivom. Već postoje studije oko toga, efikasna cjepiva imaju toliku količinu protutijela koji izaziva takav titar da je on dovoljan da iskontrolira i one viruse koji se razlikuju. Njihova kontrola nije savršena, ali je sasvim dobra ako u startu imamo dovoljno protutijela. To je razlog zašto se treba cijepiti i ne računati da prirodna prokuženost obavi isti taj posao, jer neće”, pojasnio je.

Mayer je dodala kako činjenica da je netko prebolio koronavirus, asimptomatski ili s blagim simptomima, ne znači da ćete dobiti dovoljan titar antitijela koji će zaštititi od infekcije.

“WHO je izdala preporuku da svako cjepivo koje ima zaštitu iznad 50 posto je u osnovi dobro i ne treba raditi razlike između njih. Anomalija je da je cjepivo od Pfizera izuzetno visoko učinkovito, zato se stvorio dojam javnosti da cjepivo AstraZenece nije dovoljno dobro. Ja se ne bih složio da ono nije dosta dobro, nego to znači da su druga cjepiva izuzetno dobra”, rekao je.

Problem s ruskim cjepivom

Govoreći o ruskom cjepivu, Čičin-Šain je rekao da stručnjake još muči što nisu dostupni rezultati kliničkih istraživanja.

“Transparentnost još nije dovoljno dobra da bi znali kako je to išlo. Oni tvrde da je jako malo nuspojava, što iznenađuje, za očekivati je da je bilo kao kod AstraZenece”, rekao je i dodao:

“Ima jedna prednost, koriste kombinaciju dva adenovirusa, to su formulacije koje koriste u Johnson&Jonhsonu i nekim kineskim cjepivima. Kada kombinirate jednog i drugog, kada dajete drugu dozu jačate imuno odgovor koji ciljano ide na ono što se preklapa u ta dva cjepiva, to je taj spike protein iz koronavirusa i onda je cjepivo puno jače. Ono što je veliki nedostatak ruskog cjepiva je to da je u oba adenovirusa… 25 i 26 su humani adenovirusi, koji znaju napraviti ozbiljne probleme ljudima koji su imunokompromitirani, kod njih adenovirusna infekcija zna biti smrtonosna. To je cjepivo koje dolazi s još većim rizikom, za zdravog čovjeka vjerojatno neće biti problem”, rekao je,piše Index

