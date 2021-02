VELIKA POBJEDA STRANKE ALBINA KURTIJA NA KOSOVU, OSVOJILI PREKO 50 POSTO GLASOVA

Prema tim rezultatima, Samoodređenje bi u parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta moglo osvojiti 58 mandata.

Kosovo se danas, kao neovisna država, vraća svom narodu kao nositelju suvereniteta – poručio je u prvoj izjavi komentirajući preliminarne procjene izbora vođa Samoodređenja i donedavni premijer Albin Kurti.

Borba za drugo mjesto

Demokratska stranka Kosova i Demokratska liga Kosova (PDK) u tijesnoj su konkurenciji za drugo mJesto. Očekuje se da će PDK biti drugi s 15.4%, dok će LDK biti treći sa samo 0.3% glasova, što bi tim strankama donijelo po 17 mjesta u parlamentu, ocjene su prištinskih medija koji uspoređuju dvije izlazne ankete.

Prema izvješćima britanske agencije Reuters, takav rezultat mogao bi dodatno zakomplicirati napore Zapada da se pronađe rješenje za dugogodišnje neriješene sporove Kosova i Srbije.

Savez za budućnost Kosova Ramusha Haradinaja dobila je povjerenje oko 7.2 posto birača.

Biračka mjesta na Kosovu zatvorena su u 19 sati, a Središnje izborno povjerenstvo priopćilo je da se od 1.794.862 upisana birača na izbore odazvalo 46.7 posto.

Prema preliminarnim podacima, najveća izlaznost na područjima s većinskim srpskim stanovništvom zabilježena je na sjeveru Kosova, gdje je odaziv bio skoro 70 posto, javila je Radiotelevizija Srbije

Srpska lista, dominantna politička opcija kosovskih Srba, osvojila je 5.8 posto glasova.

Ko su pobjednici?

Kurti (45) se pojavio u javnosti kao razuzdani aktivist koji je organizirao velika okupljanja protiv lokalne vlade i stranog utjecaja na Kosovu, koji je nakon rata bio UN-ov protektorat.

Stranka Vetëvendosje (Samoodređenje), relativno nova snaga kosovske politike, vodila je u anketama i prije prošlih dvaju izbora, ali njezinu prednost oba puta su nadmašile stranke koje su se ujedinile i formirale velike koalicije. No ovaj put to im neće poći za rukom jer je Samoodređenje osvojilo više od 50 posto glasova i mjesta u parlamentu. To su najavljivale i ankete.

Peti izbori na Kosovu od 2008. godine izazvani su sudskom presudom koja je imenovanje prethodne vlade ocijenila neustavnim iz proceduralnih razloga.

To će biti treća promjena vlasti otkako je pandemija pogodila Kosovo i odnijela više od 1500 života.

Kurti je pokušao zaobići zabrane okupljanja zbog koronavirusa i organizirao je marševe koji su izveli tisuće ljudi na ulice.

Kurtiju zabranjena kandidatura

Iako je Kurtiju zabranjeno kandidiranje nakon sudske presude iz 2018. jer je bacio suzavac u parlamentu u znak prosvjeda, njegova ga stranka svejedno može imenovati svojim kandidatom za premijera.

Šanse mu je povećala i nova saveznica: privremena predsjednica Vjosa Osmani koja mu se pridružila nakon napuštanja centrističke i trenutno vladajuće Demokratske lige Kosova (LDK).

Pravnica Osmani (38) jedna je od najpopularnijih političarki na Kosovu.

Osmani je za AFP rekla da želi iskorijeniti korupciju iz prethodnih administracija i usmjeriti se na “naše ljude, što znači ulaganje u zapošljavanje mladih, zdravstvo i obrazovanje”.

Iako svi ne podupiru punu agendu stranke Vetëvendosje, uključujući nacionalističku povijest, mnoge je privuklo obećanje o iskorjenjivanju korupcije,piše Hayat

Biračko tijelo ne mora se nužno složiti s Vetëvendosjem, ali zasigurno traže promjenu političkih elita – rekla je za AFP Donika Emini, izvršna direktorica platforme CiviKOS, skupine organizacija civilnog društva.

