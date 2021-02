“Novi soj će za mjesec dana vjerovatno potisnuti staru varijantu”, kaže molekularni biolog iz Hrvatske gdje se pojavila ova mutacija

“Zaključili smo da ne idemo u jače mjere, da su ove mjere primjerene jer su dale rezultate i možda će biti nekakvih malih korekcija mjera, ali u principu idemo dalje kao što smo i dosada, jedina razlika je možda što smo otvorili škole. Iskreno, ja sam protiv otvaranja škola jer je englesko iskustvo pokazalo da su škole, pogotovo sada nakon što nam je ušao britanski soj, izvor zaraze. Međutim, kako smo samo to promijenili, ako dođe do ponovnog porasta broja obolelih znat ćemo barem da je to direktno posljedica otvaranja škola”, rekla je Andreja Ambriović Ristov sinoć u emisiji RTL Direkt, prenosi Jutarnji .

Kako dodaje, biće određenih korekcija mjera da bi se ispravile nelogičnosti, ali smatra da mjere dalje treba da idu u tom smjeru da se spriječi okupljanje većeg broja ljudi.

Komentasrisala je i izjavu savjetnice njemačke kancelarke Melani Brinkman koja je rekla da je korona dobila raketni pogon.

“Ovaj soj je zarazniji i već smo imali početkom prošle godine jedan takav slučaj kada se pojavila zapravo nova varijanta koja onda vrlo brzo istisne ovu staru varijantu i postane dominantna. To se događa upravo s ovom britanskom varijantom, ona će vrlo brzo za nekih mjesec dana vrlo vjerovatno istisnuti staru varijantu i s obzirom da je zaraznija onda će porast broja inficiranih biti nešto naglašeniji nego što smo imali prije”, rekla je i dodala da će se novi soj vrlo brzo odraziti na brojeve.

Novi soj virusa zarazniji je, rekla je, 30 posto.

“Izaziva li veću smrtnost… može biti malo da je to tačno, ali kažu sad da ne, ali nakon nekog vremena kada se sve te statistike skupe, mislim da to sada nije ni bitno. Bitno je da je varijanta zaraznija i da se treba pripremiti i držati vrlo čvrste mjere i spriječiti da ne dođe do trećeg talasa. Svaka maska koja se nosi redovno, mijenja redovno, ne dira sa spoljašne strane rukama, dezinfikuju se ruke, svaka maska je dobra”, zaključila je Ambriović Risto.

