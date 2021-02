Čedomir Jovanović i njegova žena čekaju peto dijete

Kako Republika saznaje, Jovanović je radosne vijesti podijelio sa zaposlenima u kovid bolnici Dragiša Mišović, nakon što je nedavno bio hospitalizovan zbog tumora koji mu je otkriven na kičmi.

U tom momentu kada mu je osoblje saopštilo ružne vijesti, on je izjavio jednu radosnu: – “Au, što prije to da riješim, trudna mi žena” – priča izvor, koji je bio tu u trenutku kada je Čeda to izgovorio.

Stupili smo u kontakt sa Jelenom Jovanović koja je bila vidno iznenađena našim saznanjem, pa nam kroz smijeh nije dala potvrdan a ni odričan odgovor, uz komentar da je saznala od nas da je trudna te da joj je za sada dovoljno što ima četvoro djece, psa i mačku.

Takođe smo pokušali da stupimo i u kontakt sa Čedomirom Jovanovićem ali je njegov telefon bio nedostupan na naše pozive, piše Republika.

Facebook komentari