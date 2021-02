“Govorio je da dijete nije njegovo, vrijeđao je…” – Ispovijest majke trudnice koja je nakon sukoba sa suprugom izgubila bebu

Porodica pretučene trudnice kaže da je nesretna žena doživjela spontani pobačaj zbog stresa koji je preživjela.

U Trećem osnovnom tužilaštvu potvrdili su da je naloženo policiji da prikupi podatke o ovom incidentu. Kako su prenijeli beogradski mediji nesretna žena je napadnuta i izgubila je bebu po prijemu u bolnicu.

Silvana, majka Džesike M. kaže da je njena kćerka imala spontani pobačaj zbog psihičke torture koju je trpjela, ali ne i od batina, kako se prvobitno sumnjalo.

– On je njoj od kada je zatrudnila, prije nekih šest sedmica, govorio da dijete nije njegovo. Vrijeđao ju je. Tri dana prije nego što je imala spontani žalila se da krvari. Bila je i kod ljekara, prepisali su joj neke lijekove, ali to su skupi lijekovi koje nije mogla da kupi – priča ova žena.

Kako kaže, juče joj se kćerka žalila na stomačne tegobe, te je ponovo prokrvarila. Tada je izgubila dijete.

– On je popio flašu piva i počeo je da je vrijeđa i nabija krivicu kako je do toga došlo jer ona nije vodila računa. Kćerka je tada pozvala policiju i kako bi ga sklonili od nje. Policija kada je došla on se sakrio iza kuće, a sada ne znamo gdje je – priča sagovornica.

Ona dodaje da je osumnjičeni prije nekoliko mjeseci imao zabranu od 60 dana prilalaska njenoj kćerki.

– Kada smo živjeli kod Kikinde gdje isto imamo kuću on je nju maltretirao, stalno su se svađali, pa ga je ona prijavila. Nisam vidjela da ju je udario – dodaje ona, piše “Blic“.

