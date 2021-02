Gostovanje o kome bruje mreže: Kon se vakcinisao, pa uradio ovo – svi se pitaju dokle?

Iako je ovaj ljekar ranije u TV studijima i tokom govora katkad skidao masku, govoreći da postoje uslovi za to, sada ju je stavio i to uprkos tome što je vakcinisan. Ili, baš zbog toga.

– Nosite masku još uvijek, vi ste vakcinisani, gosti su vakcinisani i vjerovatno revakcinisani. Na pristojnoj smo udaljenosti. Je l’ ta maska zaista neophodnost ili to i dalje šaljete poruku gledaocima da opasnost nije prošla i dokle je potrebno slati tu poruku – upitala je voditeljka.

Odgovor je bio kratak i jasan.

– I dalje treba slati poruku, i dalje treba neprekidno upozoravati da je virus i dalje sa nama. Mi jesmo vakcinisani, ja za sebe znam i da imam imunitet. Međutim, nošenje maske u zatvorenom prostoru je nešto što je zvanično na snazi. Mi jesmo na pristojnoj udaljenosti, jeste ovo TV studio, ali bez obzira na to ja ne razmišljam samo neposredno o nama ovdje prisutnima nego o vašim gledaocima – rekao je Kon.

“Dokle?”, upitala je voditeljka, misleći na to dokle ćemo morati da živimo sa maskama.

– To će biti pitanje koje će se dalje postavljati ili će postavljati pitanje oni koji su vakcinisani kad uđu u gradski prevoz. Ja već sada mogu da kažem da je nemoguće razlikovati nekog da li je vakcinisan ili nije, to je jedna stvar, u smislu solidarnosti, vjerovatno će to i dalje biti neophodno u zatvorenom prostoru. A kada će se spustiti, to zavisi od cirkulacije virusa – kazao je Kon.

On je rekao da izgrađujemo krijterijume i da ih je već i sam predstavio, tako da treba da znamo da imamo određene kriterijume kada ćemo govoriti o popuštanju, prenosi “Dnevno“.

