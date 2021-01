Hrvatska uputila protestnu notu Ambasadi Srbije: Skandalozan čin

“Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova najoštrije osuđuje skandalozan čin člana delegacije predvođenog državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije tokom posjeta Hrvatskoj, te slanje poruka kojima se na najgrublji način vrijeđa Hrvatska i propagiraju poražene velikosrpske ideje”, navodi se u saopštenju poslije posjete Miloša Stojkovića, povjerenika pravoslavnog manastira Hilandar za humanitarni rad.

Teolog i humanitarni radnik Miloš Stojković boravio je ovih dana, kao povjerenik Manastira Hilandar za humanitarni rad, u posjeti Šibensko-kninskoj županiji, a prilikom posjete Kninu na svom Facebooku je, navodno, objavio da se nalazi na „srpskoj okupiranoj teritoriji“, prenijeli su hrvatski mediji.

„Nemam nikakve veze s tom objavom, baš nikakve. Kao što se jasno može vidjeti, ja sam označen u objavi. Nigdje me na videu nema, ni mog lika, ni bilo čega. Gradonačelnik Knina Marko Jelić i ja smo jedan do drugog dali izjavu na Tvrđavi, rukovali se, zagrlili i jasno sam za RTS rekao sve onako kako mislim“, rekao je Stojković za portal ŠibenikIN, koji je objavio sporni video, koji je kasnije uklonjen, prenosi “N1“.

Stojković tvrdi da je sporni video s Kninske tvrđave snimio neko drugi, a da se na njegovom profilu pojavio jer ga je autor označio u objavi.

„S čovjekom koji je govorio šetajući pored nas po tvrđavi nemam nikakve veze. On je bio jedan od pet-šest snimatelja koji nije ni snimao našu pravu dobronamjernu aktivnost, već me je, i ne samo mene, označio u objavi. Jasno je da to nije moj glas, niti ja imam išta s nečijim privatnim mišljenjem“, kazao je Stojković i naglasio da će on svoju „misiju humanosti i ljubavi nastaviti punim srcem“

Stojković je u Kninu, Kistanjama i Đevrskama boravio u sklopu humanitarne akcije koju je organizovala organizacija „Ujedinjena Srbija“, a riječ je o humanitarnom karavanu čiji je cilj obilazak srpskog stanovništva, uz naglasak na promociju mira i tolerancije.

