Ko zna ko tu koga laže! Lepa Lukić o Mikinoj školi: Zašto ga odmah nisu prijavile?

Mileni se pridružilo još nekoliko djevojaka, a brojne javne ličnosti su se oglasile i dale svoj sud na tu temu. Jedna od njih je i pjevačica Lepa Lukić koja kaže da ne zna kako će sve to da se dokaže nakon osam godina i da joj tu ništa nije jasno, piše “Srbijadanas“.

– Ko zna ko tu koga laže. Ja ne znam kako će da se dokaže to, poslije osam godina. Šta su ćutale osam godina Nije mi jasno što su trpjele toliko, pa progovorile sada – zbunjena je naša sagovornica, koja dodaje:

– Da li su išle na pregled? Ja mogu da pričam sada za koga hoću da me s..ovao, ali kako će to neko da dokaže? Kako se odjednom njih pet prijavilo. Nije mi jasno kako je to postigo taj čovjek i što ga sve nisu odmah prijavile – zaključila je Lepa Lukić.

