Objavljen skandalozan snimak iz hrvatske covid-bolnice: Medicinske sestre dernečile uz harmoniku

Hrvatska RTL televizija objavila je skandalozne video snimke derneka u najvećoj Covid bolnici u Hrvatskoj, u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Uz alkohol i bend, a ovaj put bez epidemioloških mjera, medicinske sestre i pomoćno osoblje slavili su do kasno u noć.

Harmonika nakićena novčanicama, alkohol, glasno pjevanje, slika je bolnice gdje se liječe pacijenti zaraženi koronavirusom. Medicinske sestre i pomoćno osoblje u kolu. Bez distance, bez maski. Ova situacija naljutila je dio njihovih kolega koji su nam ustupili snimke. Jedna od njih uputila je i pismo. Kaže da u 20 godina radnog staža ovako nešto nije doživjela.

– U ovakvim situacijama me stid što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživjela. Nepoštivanje epidemioloških mjera, alkohol u potocima, tambure, pjesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji radnika. Ne znam ko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja. Mislim da se ovim bacila ružna slika na ostale radnike koji svoj posao rade kako treba, cijela bolnica bruji o spornom derneku, a vrijeme je i da se za to odgovara i spriječi u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana – napisala je.

VD direktora KB Dubrava, Ivica Lukšić, izjavio je da snimke vidi prvi put i da je iznenađen.

– Ali morate mi dati vrijeme da utvrdimo činjenice, okolnosti pa da vam dam nešto detaljniji odgovor na to – istakao je Lukšić.

