Skandal u emisiji: Glumica branila Miku Aleksića

Gost Jovane Joksimović u emisiji „Uranak“ bila je glumica Milena Pavlović Čučilović, koja je tom prilikom pozvana da govori o slučaju koji je trenutno zaokupio pažnju javnosti, a riječ je o slučaju Milene Radulović, koja je optužila svog bivšeg profesora Miroslav Mika Aleksića za seksualno zlostavljanje.

I sama bila žrtva

Glumica je na samom početku izlaganja rekla da je bila u Mikinoj školi, ali da je u tom periodu bila veoma nježna i nesigurna i da joj njegov strogi način nije odgovarao, zbog čega je često napuštala školu i ponovo se vraćala, ali da on nije imao problem sa time da je primi nazad.

Nakon ovoga je rekla nešto što je šokiralo mnoge, da je i sama bila žrtva, ali žrtva mobinga od strane svojih kolega koji su sada, kako je to ona rekla, najglasniji na mrežama povodom ovog slučaja, prenosi “Avaz“.

– Ja tačno znam neke ljude koji su na javnim mjestima podržali Ivin i Milenin iskorak, koji je zaista dobar, ali ne treba da se zloupotrijebi. Mislim da se ovo zloupotrebljava, otišlo je u širinu, ljudi su pretjerali, skreće se pažnja sa nekih bitnijih stvari – rekla je glumica.

– Zar ne mislite da je ovo važno – pitala je voditeljka.

– Ne mislim da nije, ali ovakve stvari se koriste da bi se nešto drugo sakrilo – rekla je glumica i nastavila:

Tražio da se skinu u gaćice

– Mika jeste bio surov. Prijateljica me je podsjetila da nam je jednom tražio da se skinemo u gaćice i brus u garderobi pred drugim dječacima. Danas to neki rade, garderobe su potpuno spojene nekad, svi se presvlače svuda, ali mislim da to nisu te godine bila za to – ispričala je glumica događaj koji joj je prepričala prijateljica koja je također bila u Mikinoj školi, ali se glumica ne sjeća ovog događaja.

– Ja ne bih svu ljagu svukla na Miku Aleksića, neko mora da stane u njegovu odbranu – rekla je Milena.

Ne razumijem vas – rekla je Jovana.

– Nismo mi ti koji treba da sudimo – rekla je Milena, a zatim se u emisiju uključio Momčilo Otašević koji je bio veoma bijesan zbog ovog izlaganja.

Cijelo izlaganje pogledajte na videu.

Facebook komentari