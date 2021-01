Novi potres kod Petrinje

Područje Petrinje i okolice maloprije je zatresao još jedan u nizu potresa koji se osjetio i u drugim dijelovima Hrvatske.

Ovaj je, prema posljednjim podacima EMSC-a, bio magnitude 3,3, s epicentrom 13 kilometara jugozapadno od Siska. Prva procjena bila im je 3,1.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 14 km SW of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KnGRmeOKTq

— EMSC (@LastQuake) January 17, 2021