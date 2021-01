Suzama na TV-u građanima uzeo 500.000 za “liječenje” – Gdje su otišli novci?

Na društvenim se mrežama predstavljaju herojima koji se lavovski bore protiv teških bolesti skupljajući novac za svoje izliječenje. Dignu ljude na noge, no onda onima koji su im nesebično pomogli često uslijedi “hladan tuš” jer se pokaže da su novac uplatili prevarantima. Sve je više ovakvih slučajeva, a na takve su priče nasjele i neke poznate osobe poput glumice Marijane Mikulić koja je često slala novčanu potporu Dinu Ljutiću za liječenje supruge Ana-Mari.

Njoj je uistinu dijagnsticiran rak s metastazama po cijelom tijelu, no ovog oca dvojice sinova Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu sada sumnjiči za prevaru i pranje novca. Istraga traje, a Ljutić se nalazi u pritvoru, piše “Slobodna Dalmacija“.

Robert Matalin iz Dubravice jedan je od onih koji je također došao na stub srama pretvarajući se da ima leukemiju, a nakon što je u sedmom mjesecu 2018. sve razotkrila emisija ‘Provjereno’ s djevojkom Doris Gregorina navodno je pobjegao u Tursku. Njegovi uplakani apeli u televizijskim reportažama ganuli su Hrvate. Tvrdio je da boluje od akutne mijeloične leukemije koja je nastala od posljedica karcinoma testisa, međutim nije postojao nijedan nalaz kojim bi to i potkrijepio.

Štoviše, doktorica Sandra Bašić Kinda koja radi na odjelu hematologije na zagrebačkom KBC potvrdila je da nije njen pacijent. Matalin je uistinu bio bolestan – imao je rak testisa od kojeg se uspješno izliječio. Međutim, novac je skupljao kako bi otišao na transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u Tursku kojim se liječi leukemija tvrdeći da transplantaciju ne može obaviti u Hrvatskoj jer nema adekvatnog donora, te da mu preostaje jedino haploidentična transplantacija, odnosno ona u kojoj donor ne mora biti sto posto podudaran i čija je cijena 150.000 eura.

PRIJETNJE

Od akcije prikupljanja novca ogradili su se i u Zakladi Ana Rukavina čijim se imenom koristio. Ubrzo je otkriveno kako se operacija za koju je govorio da se izvodi samo u tri zemlje – Americi, Njemačkoj i Turskoj, obavlja i u Hrvatskoj. Predstavljao se kao teško bolestan otac malodobnog djeteta i za samo nekoliko mjeseci skupio više od 400.000 kuna. U akciju pomoći uključile su se i brojne poznate osobe koje su povjerovale u njegovu srcedrapajuću priču, među njima je bio i nogometaš Vedran Ćorluka. Vrativši se iz Turske Matalin počinje prijetiti onima koji su svoj novac tražili natrag pa je tako u jednoj poruci napisao: “Polomit ću ti ruke i noge, a ti me sad odi prijavi policiji“. Njegov brat Milan na Facebooku se tada ispričao svima koji su uplaćivali novac.

– Žao mi je kao i mojim roditeljima i cijeloj familiji što je i vas i nas iskoristio na takav način. Kao što i sami znate nažalost on je to zloupotrijebio i napravio veliku sramotu sebi i svojoj porodici, pa vas kao njegov brat moram obavijestiti da mu ipak plan nije u potpunosti uspio. Uskok mu je blokirao račune tako da će novac prikupljen vašom mukom državne institucije nadam se prebaciti u prave ruke onih kojima je to prijeko potrebno. Svima nam je teško, a vama još više. Ali evo bar da znate da se nije dugo koristio vašim teškom mukom zarađenim novcem. A njemu i njegovoj djevojci (ako ne dokažu suprotno) neka sude nadležna tijela i dragi Bog.

Dvije i pol godine kasnije Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) još uvijek utvrđuje šta se dogodilo.

Po nalogu Općinskog državnog odvjetništva još uvijek provodimo izvide, naime, ovdje je riječ o jednom kompleksnom i zahtjevnom istraživanju koje obuhvaća veliki broj svjedoka i oštećenih osoba za eventualno kasnije podizanje optužnice, kažu u zagrebačkoj policiji.

VOZI LUKSUZAN AUTO

Za kazneno djelo prevare iz članka 236. Kaznenog zakona propisana je sankcija od šest mjeseci do pet godina zatora. Ako je nastala znatna materijalna šteta propisana je kazna od jedne godine do osam godina zatvora. Robert Matalin, međutim, i dalje je slobodan čovjek. S djevojkom Doris dobio je kćerku kojoj je 11 mjeseci. Žive u porodičnoj kući njegovih roditelja, a susjedi kažu da ga svakodnevno viđaju kako vozi luksuzan BMW. U strahu ne žele istupati u javnosti, već mole da im ne spominjemo imena.

Matalin je također, u maju prošle godine, osnovao i obrt Leader Rider registriran na adresi Ivana Meštrovića 35 u Sesvetama. Na Internet stranici simple-cw.hr stoji kako je djelatnost firme taksi služba te da poslovni subjekt uredno isplaćuje plaće i nema poreznog duga. Još donedavno na stranici “Moj posao” stajao je oglas u kojem je Matalinova kompanija tražila deset vozača na Uber i Bolt platformama na području Zagrebačke županije.

– Radite na obje platforme paralelno, vozila vam dajemo na korištenje i privatno, znači cijelo vrijeme 24h. Ako imate svoje vozilo i želite voziti njega, ne smije biti starije od sedam godina i mora imati petora vrata, zarada je tada kud i kamo veća jer nema troška najma. Vozite naša vozila (cijena najma na sedmičnoj bazi stvar dogovora). Radite kada vam odgovara, isplata je svake sedmice, gotovina je kroz sedmicu kod vas, blokada računa nije problem. Naša provizija je 10% od prometa koji napravite na sedmičnoj bazi, a sve ostalo je vaša zarada.

Ako sedmično napravite 4.000 kn prometa, 400 kn je naša provizija, od 900 do 1.100 kuna vam je najam vozila (ovisno o modelu) i cca 900 kn vam je trošak goriva (ovisno o kilometraži). Znači da vama ostaje sedmično čiste zarade cca 1.500 do 1.800 kuna i ono najbitnije ne visi vam šef za vratom (realno nas vidite jednom sedmično na obračunu), stajalo je u oglasu, piše “Doznajemo“.

Pokušali su doći do Roberta Matalina, no njegoj broj ne može se pronaći nigdje na Internetu, a i svi profili na društvenim mrežama koje je imao – netragom su nestali. Uspjeli su stupiti u kontakt s njegovom djevojkom Doris Gregorina koja im je u početku rekla da joj pošalju pitanja na koje će odgovoriti da bi dan poslije napisala: “Razgovarala sam s familijom i odlučili smo da ne dajemo nikakve izjave. Hvala svejedno, ali na prvom mjestu mi je kći.”

Robertov otac Josip do kojeg su došli tek je kratko rekao: “Nemojte me podsjećati na to što je bilo, ostavimo to na miru. Nije to bilo lažno, ali ajde, pustimo to. Neka je otvorio firmu, neka USKOK istražuje…”

Nešto rječitiji bio je Franjo Matalin, Josipov bratić, koji je ogorčen svime što se dogodilo.

– To je on morao upasti u neki lanac, pa im je morao dati. Neka mafija, ko će ga znati? Čujte, on je skupio pola miliona kuna, sad nema ništa. U kući nije napravio ama baš ništa, gdje su onda ti novci? On je otvorio neku firmu, koliko znam za taksiranje, iznajmljuje automobile. Ljudi pričaju čija su to auta, jesu li iznajmljeni, kupljeni…? Nije mi jasno kako će zaposlenicima isplatiti plaće, ma sve vam je to meni jako sumnjivo. Za njega radi dvoje-troje ljudi, priča se. Ja se redovno čujem s njegovim ocem Josipom, mojim bratićem. Bila je to velika sramota za njih, ali su mu ipak na kraju prešli preko svega. Znam da je Robert dobio dijete s Doris, žive skupa s njegovim roditeljima – zaključio je Franjo Matalin za “Slobodnu Dalmaciju“.

