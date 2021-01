Osobe iz trećih zemalja od 15. januara moći će boraviti u Hrvatskoj maksimalno 12 sati

Na redovitoj konferenciji za medije, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ukazao je na značajan pad broja zaraženih u Hrvatskoj uz ocjenu kako pridržavanje epidemioloških mjera daje rezultate, javlja Anadolu Agency (AA).

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak ukazao je na značajan silazni trend broja novozaraženih, u prva tri dana ovog tjedna u odnosu na prva tri dana prošlog tjedna, od preko 36,18 posto.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.135 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2.

Prosjek 14-dnevne incidencije u Hrvatskoj je 334,4 na 100.000, po čemu je Hrvatska na 11. mjestu među zemljama Europske unije. Po stopi smrtnosti od 1.076,4 na milijun stanovnika, Hrvatska zauzima 20. mjesto među europskim zemljama.

Do sada je u Hrvatskoj cijepljeno 34.553 građana, ili 65,5 posto od do sada prispjelog cjepiva, od toga 16.425 djelatnika u zdravstvu i 15.848 osoba iz ustanova i domova za starije osobe, ostalo su hitne službe i civili u Sisačko-moslavačkoj županiji koja je pogođena potresom i u kojoj je do jučer cijepljeno preko 3.300 osoba.

Do sada je Halmedu (Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode) prijavljeno 86 nuspojava cjepiva, većinom je riječ o laganim nuspojavama, kao što su bol na mjestu uboda, crvenilo, povišena temperatura, a među ozbiljne prijavljene nuspojave spadaju alergijske reakcije na cjepivo. Očekuje se kako će dio prijava biti odbačen kao nepovezan s cjepivom, najavio je Capak.

Docjepljivanje Pfizerovim cjepivom prima se nakon otprilike tri tjedna ili nekoliko dana kasnije. Obavezno je docjepljivanje istim cjepivom koje je primljeno pri prvom cijepljenju, a Hrvatska je do sada stanovništvo prvi put cijepila Pfizerovim i Moderninim cjepivom, s tim da se očekuje dolazak i cjepiva Astra Zenece.

Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš istaknuo je kako broj osoba smještenih u stacionarni Covid centar Arena Zagreb pada, s tim da je danas tamo smješteno 12 pacijenata, no poručio je kako se za sada ne razmišlja o zatvaranju ovog Covid centra.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio novu odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Posebne epidemiološke mjere primjenjivat će se prema putnicima koji dolaze iz država s velikim brojem zaraženih, a što će kontrolirati HZJZ.

Pri ulasku u Hrvatsku te osobe će morati predočiti negativan PCR test ne stariji od 48 sati, a nakon ulaska osobe moraju u karantenu 14 dana koju mogu skratiti ako 7. dan o svom trošku obave i predoče negativan PCR test. Trenutno su na tom popisu samo Velika Britanija i Južnoafrička Republika.

Uvedena su posebna pravila za osobe koje dovoze humanitarnu pomoć ili namjeravaju volontirati na potresom pogođenom području, koji će moći ući bez testa.

Osobe koje ulaze u Hrvatsku iz trećih zemalja zbog neodgodivih osobnih razloga (liječenje, posljednji ispraćaji, javljanje državnim tijelima) imat će slične uvjete kao i osobe koje dolaze iz država EU članica, s tim da će im se boravak u Hrvatskoj ograničiti na maksimalno 12 sati.

Nova privremena odluka stupa na snagu 15. siječnja, po isteku aktualne odluke.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je preminulo 26 osoba, među njima su tri osobe s jednim komorbiditetom, a sve ostale s više njih. Najmlađa preminula osoba imala je 49 godina i dijagnozu maligne bolesti, s tim da je prosječna dob preminulih 78,5 godina.

Od početka epidemije u Hrvatskoj je testirano 1.095.000 osoba, u protekla 24 sata 7.713 osob

