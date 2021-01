Jedan račun u Srbiji pokrenuo raspravu

„A što se tiče Zlatibora i Kopaonika ne možete ljudima da zabranite. Svako ima svoj život, mnogi ljudi ne veruju da korona kao bolest ne postoji“, rekao je predsednik Vučić.

Vjerovali – ne vjerovali, slike iz najpopularnijih planinskih odmarališta u Srbiji tokom novogodišnjih praznika ne razlikuju se od onih iz prethodnih godina. Slike su iste, ali postoji razlika – epidemija je koronavirusa. Sa jedne strane, kažu, u hotelskom smeštaju mjere su se poštovale koliko je bilo moguće.

„Drugo su skijališta, druga stvar je u privatnom smeštaju, gde je bilo daleko više problema s obzirom da niko ne kontroliše šta se događa, ali i žurke kojih je bilo. Tako da tu nastaje jedan određen problem, tako da se nadam da je to dobro prošlo i da nećemo imati mnogo zaraženih među onima koji su došli iz planinskih centara“, kaže direktor Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije Georgi Genov, prenosi “n1“.

Piće u pojedinim kafićima u planinskim centrima i do tri puta je skuplje nego u centru Beograda, ali i do deset puta nego u beogradskim marketima. Jedan račun iz zlatiborskog bara pokrenuo je dvodnevnu debatu i salvu kritika što na društvenim mrežama, što medijima i to u prorežimskim tabloidima. Međutim, bilo je i onih koji su imali razumijevanja.

„Nama će za tri meseca ključno pitanje da bude ne korona, nego će biti šta ćemo sa ekonomijom. Za samo tri meseca će to biti ključno pitanje. I zato moram da priznam da ne razumem onu histeriju oko računa na Zlatiboru i Kopaoniku, pa ako vam se ne plaća nemojte tamo da idete“, rekao je Vučić.

Račun od 15 evra za tri pića izazvao je bijes ljudi, ali tako visoke cijene nisu u svim zlatiborskim barovima i restoranima, bar prema onome što su prethodnih dana građani objavljivali na mrežama. Iznenađuje i da ove godine po cijeni jedne Koka kole u baru na Zlatiboru, možete popiti dvije na Kopaoniku ili četiri u Beogradu.

Poruka predsjednika je da to ipak nije naša stvar.

„Pustite ugostitelje da rade, pustite turističke radnike da rade. A kad u inostranstvu platimo i po deset puta skuplje nemamo problem sa tim“, rekao je predsednik.

S tim da Srbija nije inostranstvo i da je imperativ ove vlasti da građani više putuju po svojoj zemlji.

