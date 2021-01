Vučića prisluškivali godinu i po: Dio kriminalističke policije pratio razgovore i njegovog brata i sina

Dio policije prisluškivao je oko godinu i po predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a pored šefa države, kako saznaje “Kurir”, postojao je i čitav spisak ljudi koji su bili na nezakonitim mjerama.

Prisluškivani su razgovori i dijela porodice predsjednika Srbije – njegovog brata Andreja Vučića i starijeg sina Danila Vučića, direktora BIA Bratislava Gašića, Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada i potpredsjednika SNS, Nikole Selakovića, šefa diplomatije, Vladimira Đukanovića, člana Predsjedništva SNS i narodnog poslanika, ali i Zvezdana Terzića, čelnika fudbalskog kluba Crvena zvezda.

– Prisluškivan je predsjednik Srbije, nekoliko članova njegove porodice i neki od čelnih ljudi SNS, prije svega oni koji su imali kontakt sa Aleksandrom Vučićem. To je čitav spisak. Iza ove akcije stoji dio policije. Nabavljena je posebna aparatura, nezvanično, niko nije znao za to. U samoj zgradi MUP bio je taj centar iz kog su prisluškivali razgovore – navodi izvor “Kurira”, a na pitanje kako je moguće da to niko nije znao, i to prilično dug vremenski period, pojasnio je:

Bez kontrole

– Skupštinski Odbor za kontrolu službi bezbjednosti kontroliše službe, ali ne i MUP. O nabavci te aparature niko ništa nije znao. Slušali su kog su stigli…

Klupko je počelo da se odmotava kada je nekoliko ljudi, policajaca, shvatilo ko je na mjerama.

– Kada su neki od policajaca ukačili koga slušaju, odnijeli su predsjedniku Srbije snimljene razgovore – dodaje isti izvor.

Da je prisluškivan, predsjednik Srbije otkrio je u intervjuu za novogodišnji broj “Kurira”. Vučić je tada kazao da je prisluškivan oko godinu i po, da ima dokaze za to – sopstvene snimljene razgovore, kao i da misli da zna ko stoji iza svega toga. Ubrzo je stigla potvrda i od ministra policije Aleksandra Vulina, kao i najava da će policija saznati ko stoji iza ove afere.

Mediji prenose da je već pokrenuta opsežna i detaljna istraga o tome ko je, po čijem nalogu i s kojim ciljem prisluškivao šefa države. U toku su saslušanja, prije svega pripadnika Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije, a istražne radnje obavlja Sektor unutrašnje kontrole MUP. U nadležnosti Službe za specijalne istražne metode je, između ostalog, i sprovođenje elektronskog nadzora.

Ispitati do kraja

Na čelu ovog sektora je bio Dejan Milenković, zvani Bagzi, koji je smijenjen početkom septembra 2020. Izvori “Kurira” iz MUP navode da je Milenković smijenjen upravo zato što se saznalo da se vrh države prisluškuje.

Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbjednosti kaže da je neophodno što prije ustanoviti ko je prisluškivao predsjednika zemlje.

– Predsjednik nije do kraja rekao ko ga je prisluškivao. On je predsjednik Republike, ali i predsjednik Savjeta za nacionalnu bezbjednost. To mora da se ispita do kraja. Bilo bi najbolje da se svi uzdrže od nagađanja dok se ne izađe sa dokazima koji su rezultat istrage – poručio je Dragišić.

