Šire se teške optužbe na račun nacionalnog Crvenog križa u Petrinji, stigao i odgovor

Dio volontera tvrdi da nacionalni Crveni križ, koji ima prihvatni centar na teniskim terenima u Petrinji, radi loše. Tvrde da djelatnici nacionalnog Crvenog križa po noći spavaju, dok istovremeno volonteri iz gradskog Crvenog križa rade punom parom.

Za početak treba razjasniti da u Petrinji postoje gradski Crveni križ i nacionalni Crveni križ.

Marina Lokner, predsjednica gradskog Crvenog križa, volonterka i liječnica, specijalistica obiteljske medicine koja se cijeli život bavi humanitarnim radom, za Index je rekla da su Gradsko društvo Crvenog Križa i nacionalni Crveni križ dvije različite stvari.

“Mogu reći da nam jako šteka komunikacija s nacionalnim Crvenim križem. Mi manekene ne trebamo, nama trebaju radnici. Na različitim smo lokacijama, mi smo na Trgu hrvatskih branitelja u šatorima, vani na kiši, dok je nacionalni stožer Crvenog križa smješten na teniskim terenima koji su zatvoreni”, ispričala nam je i rekla da volonteri gradskog Crvenog križa neprestano rade.

Jedan od volontera na Facebooku je napisao komentar u kojem je opisao što se događalo u prihvatnom centru nacionalnog Crvenog križa u Petrinji, a razgovarali smo i s volonterima koji su nam potvrdili te navode.

“Ovi iz Crvenog križa su otišli spavati, a mi i vojska smo istovarivali pomoć”

“Mogu se nadovezati na negativne komentare upućene prema Crvenom križu. Slažem se sa svima, govorim iz prve ruke, jučer nas je bilo 15-ak iz Gajnica, nas par je ostalo cijelu večer u Petrinji na teniskim terenima, gdje je Crveni križ prikupljao sredstva za pomoć stradalima. Odjeće i hrane u izobilju. Vrhunac svega je kaj je nas par bilo budno cijelu noć, dok su gospoda iz CK, njih jedno 50, spavali u vrećama pokraj nas. Hrpa kruha i suhomesnatih proizvoda (kobasica, jegera, špeka, šunki) je završila u smeću jer, kako oni kažu, nema roka upotrebe ni deklaracije na proizvodu”, napisao je volonter.

“Oko 3 ujutro je došao vojnik u šator te rekao da je došao kamion od vojske i da treba istovariti. Na to se digao stariji gospon iz CK i rekao da istovara nema jer njegovi kolege spavaju, naravno, vojska i nas par je istovarilo kamion. Tuga, tuga, ekipa iz CK pije Colu, Fantu koji su bili namijenjeni stradalima, svi ostali su pili vodu. Sortiranje hrane od skupljih čokolada (Milka i sl.) na jednu stranu do jeftinijih na drugu, nemam riječi”, ostavio je komentar na Facebooku jedan od volontera koji su odmah nakon potresa iz Zagreba došli pomagati ljudima u Petrinju.

Index je razgovarao s volonterom iz Zagreba koji je na Facebooku iznio optužbe na račun nacionalnog Crvenog križa.

Volonter: Pobacali su hrpu suhomesnatih proizvoda

Rekao nam je da su odmah nakon potresa krenuli iz Zagreba za Petrinju i ondje ostali cijelu noć, dok je drugi dio volontera otišao dan kasnije.

“Mi smo prvo išli u centar grada, prošli smo ga cijelog, onda smo se razišli, dio ekipe je otišao na teniske terene gdje je Crveni križ napravio prihvatni centar. Ovi iz Crvenog križa su došli tek oko ponoći, dok smo mi prije toga dobrih pet, šest sati istovarivali pomoć. Kad su došli ovi iz CK, onda su nas potjerali van gdje smo bili na kiši zajedno s vojskom, kasnije su nam dali da uđemo. Imali smo što vidjeti, tamo je bila jedna hrpa puna suhomesnatih proizvoda, to su sve pobacali jer su rekli da ne mogu to dijeliti radi epidemioloških mjera”, rekao nam je.

Kažu kako ih je posebno rastužilo kad su vidjeli koliko se donirane hrane stavilo u otpis.

“Problem je što nitko nije informirao ljude o tome da ne smiju donirati takve stvari. I da, onda su oni iz CK oko 3 u noći otišli spavati. Pitamo se kakva je to organizacija da je svih 50 ljudi iz CK išlo spavati u isto vrijeme, mogli su se organizirati da jedan dio bude dežuran”, govori naš sugovornik.

Crveni križ: Ne možemo nekim namirnicama narušiti nečije zdravlje

Za komentar smo zamolili glasnogovornicu nacionalne organizacije Crvenog križa Katarinu Zorić.

“Što se tiče hrane, hranu kojoj uskoro istječe rok ili nema deklaracije mi kao CK, čiji je rad reguliran zakonom, ne možemo to dijeliti. Ne možemo dopustiti da se nekome naruši zdravlje. Što se tiče komentara da su naši članovi spavali, mi radimo cijelo vrijeme. Podijeljeni smo u smjene po 48 sati, došli su nam ljudi iz Crvenog križa iz cijele zemlje. Radimo 24 sata dnevno, a vodimo računa da i oni odmaraju”, rekla je za Index glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić.

Crveni križ o tvrdnji da su konzumirali donirane sokove: Ne vjerujem da se to dogodilo, ali…

Pitali smo je kako komentira navode da su neki članovi Crvenog križa konzumirali sokove iz donacije.

“To je nedopustivo, mi takvo što nismo primijetili, ne vjerujem da se to dogodilo, no ne možemo jamčiti. Ako postoje dokazi, prvi ćemo poduzeti nešto po tom pitanju. Nitko nam ništa nije prijavio”, istaknula je Zorić.

Nacionalni Crveni križ objavio podulji status u kojem odgovaraju na optužbe

Nacionalni Crveni križ je nakon objave ovog teksta na Facebooku objavio podulji status u kojem odgovaraju na optužbe.

“Tragom dijela komentara ispod objavljenih statusa, želimo istaknuti sljedeće:

1. Timovi Crvenoga križa, zajedno sa HGSS-om, Civilnom zaštitom, policijom i Hrvatskom vojskom i ostalim humanitarnim organizacijama koje djeluju na terenu, obilaze sela ( više od stotinjak, previše njih da bismo ih ovdje nabrajali) te stradale gradove i dijele humanitarnu pomoć. Uvijek postoji mogućnost da je u obilasku neka kuća propuštena, ali ako znate za neki takav slučaj, slobodno nam javite točne podatke (adresu, mjesto) na 0800 1188 i mi ćemo odmah otići dostaviti pomoć.

2. Skladišta su nam puna donacija i to je jako dobra vijest zbog ljudi kojima je pomoć potrebna. Iz tih skladišta neprestano odlaze paketi hrane, higijene, odjeće i ostalih potrepština stradalima u potresu. Roba se u skladištima ne zadržava već se dijeli i svim raspoloživim sredstvima distribuira na teren. Dijele ju volonteri Crvenoga križa, kao i volonteri drugih organizacija i službi te samoorganizirani volonteri. Razvrstavanje koje oduzima dio vremena je potrebno jer se krajnjim korisnicima mora dostaviti ono što im doista treba, a ne artikli koji će im biti beskorisni u ovom trenutku. Roba se razvrstava po proizvodima i količini, a ne po kvaliteti ili cijeni. Svaki put kad apeliramo da se ljudi strpe sa slanjem donacija, činimo to jer će ova situacija potrajati i pomoć će biti potrebna i u narednim tjednima, a ne samo ovih nekoliko dana. Važno je podsjetiti kako moramo voditi računa da roba ne propadne.

3. Prikupljena financijska sredstva, kao i u svakom drugom apelu koji smo raspisali, bit će vrlo transparentno i lako provjerljivo utrošena za pomoć stradalim ljudima, a o čemu ćemo dnevno izvještavati.

4. Komentari da se baca hrana nisu točni, ali točno je da kao humanitarna organizacija koja je obvezna djelovati u skladu sa zakonima RH, ne možemo dijeliti hranu kojoj je istekao rok trajanja, koja na sebi nema deklaraciju ili je riječ o domaćim proizvodima neprovjerene zdravstvene ispravnosti.

Molimo da se koncentriramo na stvarne probleme i konkretne informacije koje možete s nama podijeliti na 0800 1188. Reagirat ćemo na svaku konkretnu i točnu informaciju.

Ujedinimo snage za pomoć stradalim ljudima jer zajedno možemo napraviti značajne promjene za pomoć potrebitima, a što nam je svima cilj”, objavili su.

Podsjetimo, jučer se i Fred Matić osvrnuo na Crveni križ.

Dodao je kako se boji da će u obnovi profitirati “lešinari”.

“Bojim se lešinara zbog kojih će obnova kuće od 100.000 kuna koštati milijune. Neki već maste brkove zbog toga kako će se obogatiti. Ne bih ni jedne lipe uložio u Crveni križ ili Caritas, jer taj novac najvjerojatnije neće završiti gdje treba”, rekao je Matić i dodao kako će s eurozastupnicom Biljanom Borzan pomoći ljudima izravno.

“Konkretno, pomoći ću baki Mari koliko mogu. Dati novac na te puste žiroračune… Hrvatska, žao mi je, ali ja u tvoje institucije ne vjerujem”, rekao je Matić.

Naglasio je i kako je ljudima pogođenim potresom važno da, ako je moguće, ostanu blizu svojih kuća te da je pomoć u vidu kamp-kućica u kojima će moći boraviti jako važna.

